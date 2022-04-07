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Россия внесла в "черный список" премьеров Австралии и Новой Зеландии
Россия внесла в "черный список" премьеров Австралии и Новой Зеландии
В "стоп-лист" лиц, которым закрыт въезд в Россию, включены члены правительства и парламентов двух стран 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T21:41+0400
2022-04-07T21:41+0400
2022-04-07T21:52+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Новой Зеландии Джасинда Ардерн внесены Россией в "черный список".Всего Москва включила в санкционный список 228 граждан Австралии, в том числе и главу Минобороны страны Питера Даттона и 130 граждан Новой Зеландии, включая генерал-губернатора Синтию Киро."В ответ с 7 апреля с.г. в "стоп-лист" лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний", - говорится в заявлении министерства.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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россия, в мире, политика, австралия, новая зеландия, антироссийские санкции
Россия внесла в "черный список" премьеров Австралии и Новой Зеландии
21:41 07.04.2022 (обновлено: 21:52 07.04.2022)
В "стоп-лист" лиц, которым закрыт въезд в Россию, включены члены правительства и парламентов двух стран
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Новой Зеландии Джасинда Ардерн внесены Россией в "черный список".
Всего Москва включила в санкционный список 228 граждан Австралии, в том числе и главу Минобороны страны Питера Даттона и 130 граждан Новой Зеландии, включая генерал-губернатора Синтию Киро.
В МИД России отметили, что Канберра и Веллингтон в безоглядном русофобском запале ввели санкции, которые затронули высших руководителей Российской Федерации и практически весь депутатский корпус.
"В ответ с 7 апреля с.г. в "стоп-лист" лиц, которым закрыт въезд в Россию, включаются члены австралийского комитета по национальной безопасности, палаты представителей, сената и региональных законодательных собраний", - говорится в заявлении министерства.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.