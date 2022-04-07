https://sputnik-georgia.ru/20220407/rossiyskie-uchenye-sozdali-nanosputnik-dlya-izucheniya-ionosfery-265814009.html
Российские ученые создали наноспутник для изучения ионосферы
Российские ученые создали наноспутник для изучения ионосферы
Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T15:09+0400
2022-04-07T15:09+0400
2022-04-07T15:09+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Российские ученые создали наноспутник SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, пишет РИА Новости.Над проектом работали ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева.Разработка аппарата осуществлялась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций.В данное время на стадии завершения находятся работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. Любопытно, что в числе особенностей спутника – его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы.Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить около 19 лет. Что касается запуска наноспутника, то он может состояться уже в 2022 году.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, ученые, наука, космос, новости
Российские ученые создали наноспутник для изучения ионосферы
Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Российские ученые создали наноспутник SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, пишет РИА Новости
.
Над проектом работали ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева.
Разработка аппарата осуществлялась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций.
В данное время на стадии завершения находятся работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения.
Любопытно, что в числе особенностей спутника – его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы.
Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить около 19 лет.
Что касается запуска наноспутника, то он может состояться уже в 2022 году.