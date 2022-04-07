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Российские ученые создали наноспутник для изучения ионосферы
Российские ученые создали наноспутник для изучения ионосферы
Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T15:09+0400
2022-04-07T15:09+0400
россия
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Российские ученые создали наноспутник SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, пишет РИА Новости.Над проектом работали ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева.Разработка аппарата осуществлялась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций.В данное время на стадии завершения находятся работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения. Любопытно, что в числе особенностей спутника – его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы.Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить около 19 лет. Что касается запуска наноспутника, то он может состояться уже в 2022 году.
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россия, ученые, наука, космос, новости

Российские ученые создали наноспутник для изучения ионосферы

15:09 07.04.2022
© photo : NASA/JAXA Вид на Землю с Международной космической станции. Архивное фото
Вид на Землю с Международной космической станции. Архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2022
© photo : NASA/JAXA
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Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Российские ученые создали наноспутник SamSat-ION ("СамСат-ИОН"), который предназначается для изучения ионосферы Земли и будет полезен в освоении Арктики, пишет РИА Новости.
Над проектом работали ученые Самарского национального исследовательского университета имени С. П. Королева.
Разработка аппарата осуществлялась силами межвузовской кафедры космических исследований и научно-исследовательской лаборатории "Перспективные фундаментальные и прикладные космические исследования на базе наноспутников" в рамках участия университета в консорциуме российских вузов и научных организаций.
© photo : NASAВид на Землю с борта Международной космической станции
Вид на Землю с борта Международной космической станции - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2022
Вид на Землю с борта Международной космической станции
© photo : NASA
В данное время на стадии завершения находятся работы по сборке наноспутника, проводятся наземные испытания и отладка программного обеспечения.
Любопытно, что в числе особенностей спутника – его уникальная научная аппаратура. На борту SamSat-ION разместятся навигационный приемник, выносной магнитометр на штанге оригинальной конструкции и датчик параметров плазмы.
Ожидается, что наноспутник запустят на солнечную синхронную орбиту высотой около 550 километров. По предварительным расчетам, срок существования спутника на такой орбите может составить около 19 лет.
Что касается запуска наноспутника, то он может состояться уже в 2022 году.
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