https://sputnik-georgia.ru/20220407/rossiyskiy-diplomat-predupredil-o-posledstviyakh-isklyucheniya-rossii-iz-spch-oon-265806219.html

Российский дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН

Российский дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН

Москва надеется, что страны-члены организации не поддержат инициативу по приостановке работы России в СПЧ 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T11:29+0400

2022-04-07T11:29+0400

2022-04-07T11:29+0400

россия

в мире

новости

дмитрий песков

украина

обострение ситуации вокруг украины 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/03/01/264867005_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7a1c5f6a34483f39097692f9c36ea2da.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что приостановка работы России в Совете ООН по правам человека, чего добиваются западные страны, может разрушить всю систему всемирной организации.В четверг Генассамблея ООН может принять решение о приостановке деятельности России в СПЧ. Проект такой резолюции подготовили западные стран, в том числе США, Украина и Латвия в ответ на российскую спецоперацию на Украине, передает РИА Новости.Предстоящее голосование, выразил уверенность дипломат, не касается российско-украинского конфликта или якобы имевших место нарушений прав человека со стороны Москвы. Он назвал такие утверждения непроверенными и недоказанными."С учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде пресловутой операции под чужим флагом в Буче) это, скорее, заранее продуманный тактический ход. Это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения", – заявил он.По словам дипломата, так выглядит продвигаемый Западом порядок, якобы основанный на правилах. На самом деле речь идет о "беспринципном колониальном шантаже под видом благородного дела", подчеркнул Полянский. Россия, напомнил первый зампостпреда, играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника. "Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу", – указал он. Как добавил Полянский, представитель США при ООН уже озвучила желаемый результат – 140 стран должны поддержать приостановку членства России. Для принятия резолюции потребуется две трети голосов от присутствующих в зале. При этом голоса воздержавшихся не учитываются.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны-члены организации не поддержат инициативу по приостановке работы России в СПЧ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу совета без участия Москвы немыслимой.

украина

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, в мире, новости, дмитрий песков, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022