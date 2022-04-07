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Российский дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН
Российский дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН
Москва надеется, что страны-члены организации не поддержат инициативу по приостановке работы России в СПЧ 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T11:29+0400
2022-04-07T11:29+0400
2022-04-07T11:29+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что приостановка работы России в Совете ООН по правам человека, чего добиваются западные страны, может разрушить всю систему всемирной организации.В четверг Генассамблея ООН может принять решение о приостановке деятельности России в СПЧ. Проект такой резолюции подготовили западные стран, в том числе США, Украина и Латвия в ответ на российскую спецоперацию на Украине, передает РИА Новости.Предстоящее голосование, выразил уверенность дипломат, не касается российско-украинского конфликта или якобы имевших место нарушений прав человека со стороны Москвы. Он назвал такие утверждения непроверенными и недоказанными."С учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде пресловутой операции под чужим флагом в Буче) это, скорее, заранее продуманный тактический ход. Это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения", – заявил он.По словам дипломата, так выглядит продвигаемый Западом порядок, якобы основанный на правилах. На самом деле речь идет о "беспринципном колониальном шантаже под видом благородного дела", подчеркнул Полянский. Россия, напомнил первый зампостпреда, играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника. "Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу", – указал он. Как добавил Полянский, представитель США при ООН уже озвучила желаемый результат – 140 стран должны поддержать приостановку членства России. Для принятия резолюции потребуется две трети голосов от присутствующих в зале. При этом голоса воздержавшихся не учитываются.Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны-члены организации не поддержат инициативу по приостановке работы России в СПЧ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу совета без участия Москвы немыслимой.
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media@sputniknews.com
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россия, в мире, новости, дмитрий песков, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022
Российский дипломат предупредил о последствиях исключения России из СПЧ ООН
Москва надеется, что страны-члены организации не поддержат инициативу по приостановке работы России в СПЧ
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что приостановка работы России в Совете ООН по правам человека, чего добиваются западные страны, может разрушить всю систему всемирной организации.
В четверг Генассамблея ООН может принять решение о приостановке деятельности России в СПЧ. Проект такой резолюции подготовили западные стран, в том числе США, Украина и Латвия в ответ на российскую спецоперацию на Украине, передает РИА Новости
.
"Это знаковое решение США и их союзников, которое может иметь разрушительные последствия для системы ООН", – написал Полянский в своем Telegram-канале.
Предстоящее голосование, выразил уверенность дипломат, не касается российско-украинского конфликта или якобы имевших место нарушений прав человека со стороны Москвы. Он назвал такие утверждения непроверенными и недоказанными.
"С учетом количества явных фейков, инсценировок и провокаций (вроде пресловутой операции под чужим флагом в Буче) это, скорее, заранее продуманный тактический ход. Это опасный прецедент, когда группа западных государств пытается навязать другим свои правила и предпочтения", – заявил он.
По словам дипломата, так выглядит продвигаемый Западом порядок, якобы основанный на правилах. На самом деле речь идет о "беспринципном колониальном шантаже под видом благородного дела", подчеркнул Полянский. Россия, напомнил первый зампостпреда, играет важную балансирующую роль, ее удаление из СПЧ лишит развивающиеся страны громкого и мощного защитника.
"Вот почему западные страны стремятся сделать это и склонить чашу весов в свою пользу", – указал он.
Как добавил Полянский, представитель США при ООН уже озвучила желаемый результат – 140 стран должны поддержать приостановку членства России.
Для принятия резолюции потребуется две трети голосов от присутствующих в зале. При этом голоса воздержавшихся не учитываются.
Ранее российский постпред при ООН Василий Небензя выразил надежду, что страны-члены организации не поддержат инициативу по приостановке работы России в СПЧ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал работу совета без участия Москвы немыслимой.