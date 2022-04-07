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Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
Департамент автомобильных дорог призывает граждан передвигаться на исправном автотранспорте 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T11:14+0400
2022-04-07T11:14+0400
2022-04-07T11:14+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Из-за снега на автомобильной дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение на передвижение касается 22-72 км участка автомобильной дороги. На 1-22 км участка автомобильной дороги движение автотранспорта свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает граждан передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ситуация на дорогах грузии, погода, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости
Ситуация на дорогах Грузии – последние новости
Департамент автомобильных дорог призывает граждан передвигаться на исправном автотранспорте
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Из-за снега на автомобильной дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.
Ограничение на передвижение касается 22-72 км участка автомобильной дороги. На 1-22 км участка автомобильной дороги движение автотранспорта свободно.
Департамент автомобильных дорог Грузии призывает
граждан передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.