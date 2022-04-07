https://sputnik-georgia.ru/20220407/situatsiya-na-dorogakh-gruzii--poslednie-novosti-265805591.html

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Ситуация на дорогах Грузии – последние новости

Департамент автомобильных дорог призывает граждан передвигаться на исправном автотранспорте 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T11:14+0400

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2022-04-07T11:14+0400

ситуация на дорогах грузии

погода

дороги

грузинские дороги, машины и их водители

грузия

новости

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Из-за снега на автомобильной дороге внутригосударственного значения Пшавели-Абано-Омало запрещено движение всех видов автотранспорта, сообщается на сайте Департамента автомобильных дорог Грузии.Ограничение на передвижение касается 22-72 км участка автомобильной дороги. На 1-22 км участка автомобильной дороги движение автотранспорта свободно.Департамент автомобильных дорог Грузии призывает граждан передвигаться на исправном автотранспорте и следовать режимам, установленным на дорогах.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ситуация на дорогах грузии, погода, дороги, грузинские дороги, машины и их водители, грузия, новости