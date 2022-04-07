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Оползень в горах Грузии – два села отрезаны от внешнего мира
Оползень в горах Грузии – два села отрезаны от внешнего мира
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды – дождь, сильный ветер и туман 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T10:40+0400
2022-04-07T10:40+0400
2022-04-07T10:57+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В результате проливных дождей в высокогорном крае Грузии Рача сошел оползень и два села оказались отрезаны от внешнего мира, сообщает телекомпания "Рустави 2".Речь идет о селах Соргети и Гунда. По информации местных властей, на месте происшествия ожидают геологов, на основе исследований и рекомендаций которых будет начато восстановление объездной дороги. Мобилизована спецтехника, сообщает телеканал.Между тем синоптики прогнозируют ухудшение погоды – дождь, сильный ветер и туман. Метеорологи предупреждают, что в результате таяния снега и обильных осадков в реках Грузии может подняться уровень воды, а в высокогорье – возникнуть опасность схода лавин и оползней.
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MIA „Rosiya Segodnya“
рача, грузия, погода, новости, общество
Оползень в горах Грузии – два села отрезаны от внешнего мира
10:40 07.04.2022 (обновлено: 10:57 07.04.2022)
Синоптики прогнозируют ухудшение погоды – дождь, сильный ветер и туман
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В результате проливных дождей в высокогорном крае Грузии Рача сошел оползень и два села оказались отрезаны от внешнего мира, сообщает телекомпания "Рустави 2".
Речь идет о селах Соргети и Гунда. По информации местных властей, на месте происшествия ожидают геологов, на основе исследований и рекомендаций которых будет начато восстановление объездной дороги. Мобилизована спецтехника, сообщает телеканал
.
Между тем синоптики прогнозируют ухудшение погоды – дождь, сильный ветер и туман.
Метеорологи предупреждают, что в результате таяния снега и обильных осадков в реках Грузии может подняться уровень воды, а в высокогорье – возникнуть опасность схода лавин и оползней.