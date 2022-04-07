https://sputnik-georgia.ru/20220407/stikhiya-v-racha--dva-sela-otrezany-ot-vneshnego-mira-265804683.html

Оползень в горах Грузии – два села отрезаны от внешнего мира

Оползень в горах Грузии – два села отрезаны от внешнего мира

Синоптики прогнозируют ухудшение погоды – дождь, сильный ветер и туман 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T10:40+0400

2022-04-07T10:40+0400

2022-04-07T10:57+0400

рача

грузия

погода

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/07/265804611_0:100:961:640_1920x0_80_0_0_e57359ebc6f9dc953bb0e80ae43d4185.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В результате проливных дождей в высокогорном крае Грузии Рача сошел оползень и два села оказались отрезаны от внешнего мира, сообщает телекомпания "Рустави 2".Речь идет о селах Соргети и Гунда. По информации местных властей, на месте происшествия ожидают геологов, на основе исследований и рекомендаций которых будет начато восстановление объездной дороги. Мобилизована спецтехника, сообщает телеканал.Между тем синоптики прогнозируют ухудшение погоды – дождь, сильный ветер и туман. Метеорологи предупреждают, что в результате таяния снега и обильных осадков в реках Грузии может подняться уровень воды, а в высокогорье – возникнуть опасность схода лавин и оползней.

рача

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рача, грузия, погода, новости, общество