https://sputnik-georgia.ru/20220407/stroitelnye-kompanii-gruzii-osvobodyat-ot-shtrafov-do-2023-goda-265829073.html

Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года

Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года

Компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T23:48+0400

2022-04-07T23:48+0400

2022-04-08T00:08+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс пространственного планирования, архитектурной и строительной деятельности, предполагающие освобождение от штрафов до 2023 года за непредставленный протокол поэтапного строительства.По действующему законодательству, амнистия на штрафы за отсутствие протокола поэтапного строительства при наличии разрешения на строительство действовала до 1 января 2022 года, после чего компании стали вновь получать штрафы.Помимо освобождения от штрафов, компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату.Как пояснил автор законопроекта депутат Бека Давитулиани, эти поправки будут способствовать дальнейшему развитию строительного бизнеса в Грузии.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, строительство