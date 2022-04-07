https://sputnik-georgia.ru/20220407/stroitelnye-kompanii-gruzii-osvobodyat-ot-shtrafov-do-2023-goda-265829073.html
Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года
Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года
Компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T23:48+0400
2022-04-07T23:48+0400
2022-04-08T00:08+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс пространственного планирования, архитектурной и строительной деятельности, предполагающие освобождение от штрафов до 2023 года за непредставленный протокол поэтапного строительства.По действующему законодательству, амнистия на штрафы за отсутствие протокола поэтапного строительства при наличии разрешения на строительство действовала до 1 января 2022 года, после чего компании стали вновь получать штрафы.Помимо освобождения от штрафов, компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату.Как пояснил автор законопроекта депутат Бека Давитулиани, эти поправки будут способствовать дальнейшему развитию строительного бизнеса в Грузии.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, строительство
Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года
23:48 07.04.2022 (обновлено: 00:08 08.04.2022)
Компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс пространственного планирования, архитектурной и строительной деятельности, предполагающие освобождение от штрафов до 2023 года за непредставленный протокол поэтапного строительства.
По действующему законодательству, амнистия на штрафы за отсутствие протокола поэтапного строительства при наличии разрешения на строительство действовала до 1 января 2022 года, после чего компании стали вновь получать штрафы.
Помимо освобождения от штрафов, компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату.
Как пояснил автор законопроекта депутат Бека Давитулиани, эти поправки будут способствовать дальнейшему развитию строительного бизнеса в Грузии.