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Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года
Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года
Компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T23:48+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс пространственного планирования, архитектурной и строительной деятельности, предполагающие освобождение от штрафов до 2023 года за непредставленный протокол поэтапного строительства.По действующему законодательству, амнистия на штрафы за отсутствие протокола поэтапного строительства при наличии разрешения на строительство действовала до 1 января 2022 года, после чего компании стали вновь получать штрафы.Помимо освобождения от штрафов, компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату.Как пояснил автор законопроекта депутат Бека Давитулиани, эти поправки будут способствовать дальнейшему развитию строительного бизнеса в Грузии.
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грузия, экономика, новости, строительство

Строительные компании Грузии освободят от штрафов до 2023 года

23:48 07.04.2022 (обновлено: 00:08 08.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerЖилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии Строительство нового дома
Жилые дома в районе Сабуртало в столице Грузии Строительство нового дома - Sputnik Грузия, 1920, 07.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Парламент Грузии рассматривает поправки в Кодекс пространственного планирования, архитектурной и строительной деятельности, предполагающие освобождение от штрафов до 2023 года за непредставленный протокол поэтапного строительства.
По действующему законодательству, амнистия на штрафы за отсутствие протокола поэтапного строительства при наличии разрешения на строительство действовала до 1 января 2022 года, после чего компании стали вновь получать штрафы.
Помимо освобождения от штрафов, компании также освободят от выплаты пени за несвоевременную выплату.
Как пояснил автор законопроекта депутат Бека Давитулиани, эти поправки будут способствовать дальнейшему развитию строительного бизнеса в Грузии.
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