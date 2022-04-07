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Выпускники вузов Грузии смогут стать учителями
Выпускники вузов Грузии смогут стать учителями
Парламент Грузии готовит соответствующие поправки в закон "О высшем образовании" 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T09:01+0400
2022-04-07T09:01+0400
2022-04-07T09:15+0400
образование
вузы грузии
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грузия
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учителя
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Выпускники высших учебных заведений Грузии со степенью бакалавра смогут работать школьными учителями, заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и науки Георгий Амилахвари.По его словам, парламент Грузии готовит соответствующие поправки в закон "О высшем образовании".Это даст возможность сократить время обучения и увеличить мотивацию трудоустройства у молодежи, считает глава парламентского комитета по вопросам образования.На сегодняшний день программу подготовки учителей можно пройти вне обучения в вузе и сдав специальный экзамен. Второй способ – специализированные факультеты, ориентирующиеся на подготовку учителей.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
образование, вузы грузии, новости, грузия, общество, учителя
Выпускники вузов Грузии смогут стать учителями
09:01 07.04.2022 (обновлено: 09:15 07.04.2022)
Парламент Грузии готовит соответствующие поправки в закон "О высшем образовании"
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Выпускники высших учебных заведений Грузии со степенью бакалавра смогут работать школьными учителями, заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и науки Георгий Амилахвари.
По его словам, парламент Грузии готовит соответствующие поправки в закон "О высшем образовании".
"Студенты смогут выбрать и пройти программу подготовки учителей и после завершения обучения получить вместе с дипломом бакалавра право на работу учителем", – сказал Амилахвари.
Это даст возможность сократить время обучения и увеличить мотивацию трудоустройства у молодежи, считает глава парламентского комитета по вопросам образования.
На сегодняшний день программу подготовки учителей можно пройти вне обучения в вузе и сдав специальный экзамен. Второй способ – специализированные факультеты, ориентирующиеся на подготовку учителей.