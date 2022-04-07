https://sputnik-georgia.ru/20220407/studenty-vuzov-gruzii-smogut-stat-uchitelyami-vzyav-svoy-diplom-265797021.html

Выпускники вузов Грузии смогут стать учителями

Выпускники вузов Грузии смогут стать учителями

Парламент Грузии готовит соответствующие поправки в закон "О высшем образовании" 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T09:01+0400

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образование

вузы грузии

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грузия

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учителя

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Выпускники высших учебных заведений Грузии со степенью бакалавра смогут работать школьными учителями, заявил глава парламентского комитета по вопросам образования и науки Георгий Амилахвари.По его словам, парламент Грузии готовит соответствующие поправки в закон "О высшем образовании".Это даст возможность сократить время обучения и увеличить мотивацию трудоустройства у молодежи, считает глава парламентского комитета по вопросам образования.На сегодняшний день программу подготовки учителей можно пройти вне обучения в вузе и сдав специальный экзамен. Второй способ – специализированные факультеты, ориентирующиеся на подготовку учителей.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

образование, вузы грузии, новости, грузия, общество, учителя