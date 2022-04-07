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Темп вакцинации от COVID в Грузии очень низкий – Чхаидзе
Темп вакцинации от COVID в Грузии очень низкий – Чхаидзе
В стране самой популярной вакциной является Pfizer и в течение нескольких дней был сбой в доставке вакцины 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T13:51+0400
2022-04-07T13:51+0400
2022-04-07T13:51+0400
вакцинация от коронавируса
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иване чхаидзе
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе обеспокоен низким темпом вакцинации против коронавируса в Грузии.В Грузии 6 апреля провели всего 595 прививок. В целом в стране проведено 2 863 384 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 257 713 человек. Бустер-дозу – 240 272 человека.По его словам, до конца 2022 года поэтапно в Грузию поступит миллион доз Pfizer.В стране 6 апреля возобновилась вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer. 5 апреля Грузия получила новую партию вакцины против коронавируса компании Pfizer – 250 тысяч доз. Напомним, что в Грузии около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истек в конце марта из-за чего процесс вакцинации этим препаратом временно был приостановлен.Тем временем в Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности которых до июля 2023 года.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
вакцинация от коронавируса, грузия, общество, новости, иване чхаидзе, коронавирус covid-19
Темп вакцинации от COVID в Грузии очень низкий – Чхаидзе
В стране самой популярной вакциной является Pfizer и в течение нескольких дней был сбой в доставке вакцины
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе обеспокоен низким темпом вакцинации против коронавируса в Грузии.
В Грузии 6 апреля провели всего 595 прививок. В целом в стране проведено 2 863 384 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 257 713 человек. Бустер-дозу – 240 272 человека.
"Темп вакцинации очень низкий с 1 апреля. В Грузии самой популярной вакциной является Pfizer и в течение нескольких дней был сбой в плане доставки вакцины. Новая партия Pfizer уже поступила в страну и, надеюсь, показатель вакцинации еще больше увеличится", – заявил Чхаидзе в эфире телекомпании "Имеди".
По его словам, до конца 2022 года поэтапно в Грузию поступит миллион доз Pfizer.
В стране 6 апреля возобновилась вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer. 5 апреля Грузия получила новую партию вакцины против коронавируса компании Pfizer – 250 тысяч доз.
Напомним, что в Грузии около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истек в конце марта из-за чего процесс вакцинации этим препаратом временно был приостановлен.
Тем временем в Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности которых до июля 2023 года.