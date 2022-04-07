https://sputnik-georgia.ru/20220407/temp-vaktsinatsii-ot-covid-v-gruzii-ochen-nizkiy--chkhaidze-265809869.html

Темп вакцинации от COVID в Грузии очень низкий – Чхаидзе

Темп вакцинации от COVID в Грузии очень низкий – Чхаидзе

В стране самой популярной вакциной является Pfizer и в течение нескольких дней был сбой в доставке вакцины 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T13:51+0400

2022-04-07T13:51+0400

2022-04-07T13:51+0400

вакцинация от коронавируса

грузия

общество

новости

иване чхаидзе

коронавирус covid-19

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Руководитель Национальной технической группы консультантов по иммунизации, меддиректор детской центральной больницы имени Иашвили Иване Чхаидзе обеспокоен низким темпом вакцинации против коронавируса в Грузии.В Грузии 6 апреля провели всего 595 прививок. В целом в стране проведено 2 863 384 прививки. Полную дозу вакцины сделали 1 257 713 человек. Бустер-дозу – 240 272 человека.По его словам, до конца 2022 года поэтапно в Грузию поступит миллион доз Pfizer.В стране 6 апреля возобновилась вакцинация против коронавируса препаратом Pfizer. 5 апреля Грузия получила новую партию вакцины против коронавируса компании Pfizer – 250 тысяч доз. Напомним, что в Грузии около 400 тысяч доз вакцины против коронавируса остались неиспользованными. Срок годности этих вакцин истек в конце марта из-за чего процесс вакцинации этим препаратом временно был приостановлен.Тем временем в Грузии доступны около 600 тысяч доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac, срок годности которых до июля 2023 года.

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вакцинация от коронавируса, грузия, общество, новости, иване чхаидзе, коронавирус covid-19