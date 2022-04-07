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Теракт в Тель-Авиве: в результате стрельбы есть погибшие и раненые
Теракт в Тель-Авиве: в результате стрельбы есть погибшие и раненые
Стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, один из нападавших обезврежен 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T23:14+0400
2022-04-07T23:14+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Террористический акт произошел в центре Тель-Авива: неизвестные открыли стрельбу по людям, сообщили в местные СМИ.Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека."Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении КАН.СМИ пишут, что стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать дома.Полиция в настоящее время штурмует здание, где укрывается террорист.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, происшествия, тель-авив
Теракт в Тель-Авиве: в результате стрельбы есть погибшие и раненые
23:14 07.04.2022 (обновлено: 00:58 08.04.2022)
Стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, один из нападавших обезврежен
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Террористический акт произошел в центре Тель-Авива: неизвестные открыли стрельбу по людям, сообщили в местные СМИ.
Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека.
"Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении КАН.
СМИ пишут, что стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать дома.
Полиция в настоящее время штурмует здание, где укрывается террорист.