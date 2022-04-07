https://sputnik-georgia.ru/20220407/terakt-v-tel-avive-v-rezultate-strelby-est-pogibshie-i-ranennye-265828951.html

Теракт в Тель-Авиве: в результате стрельбы есть погибшие и раненые

Теракт в Тель-Авиве: в результате стрельбы есть погибшие и раненые

Стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива, один из нападавших обезврежен 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T23:14+0400

2022-04-07T23:14+0400

2022-04-08T00:58+0400

в мире

новости

происшествия

тель-авив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/08/265830503_0:185:3070:1913_1920x0_80_0_0_f8d653b8aa65dfac7ef9d4b94f684d9b.jpg

ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Террористический акт произошел в центре Тель-Авива: неизвестные открыли стрельбу по людям, сообщили в местные СМИ.Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека."Два человека погибли, восемь человек получили ранения, из них четверо находятся в крайне тяжелом состоянии", - говорится в сообщении КАН.СМИ пишут, что стрельба велась в нескольких местах в центре Тель-Авива. Один из нападавших обезврежен. Отмечается, что один из стрелявших еще не задержан, полиция призывает граждан не покидать дома.Полиция в настоящее время штурмует здание, где укрывается террорист.

тель-авив

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, новости, происшествия, тель-авив