https://sputnik-georgia.ru/20220407/tseny-na-neft-rastut-na-perspektivakh-sokrascheniya-predlozheniya-265804270.html
Цены на нефть растут на перспективах сокращения предложения
Цены на нефть растут на перспективах сокращения предложения
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T10:23+0400
2022-04-07T10:23+0400
2022-04-07T10:39+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Стоимость нефти в мире утром 7 апреля поднялась более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.Так, 7 апреля утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 миллиона баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. При этом усугубляет угрозу то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов."Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются", – отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ. Шанс того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается, добавляют в финансовой группе.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
экономика, новости, в мире, цены на нефть
Цены на нефть растут на перспективах сокращения предложения
10:23 07.04.2022 (обновлено: 10:39 07.04.2022)
Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Стоимость нефти в мире утром 7 апреля поднялась более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8:30 мск цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,14%, до 97,41 доллара.
Так, 7 апреля утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 миллиона баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти.
При этом усугубляет угрозу то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов.
"Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются", – отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ. Шанс того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается, добавляют в финансовой группе.