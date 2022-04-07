https://sputnik-georgia.ru/20220407/tseny-na-neft-rastut-na-perspektivakh-sokrascheniya-predlozheniya-265804270.html

Цены на нефть растут на перспективах сокращения предложения

Цены на нефть растут на перспективах сокращения предложения

Цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T10:23+0400

2022-04-07T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Стоимость нефти в мире утром 7 апреля поднялась более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке. Об этом свидетельствуют данные торгов.Так, 7 апреля утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 миллиона баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. При этом усугубляет угрозу то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов."Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются", – отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ. Шанс того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается, добавляют в финансовой группе.

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экономика, новости, в мире, цены на нефть