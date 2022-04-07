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ЦИК подвел итоги промежуточных выборов в парламент Грузии
ЦИК подвел итоги промежуточных выборов в парламент Грузии
Голосование и подсчет голосов прошли в полном соответствии с законом, заявили в ЦИК 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T16:30+0400
2022-04-07T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела окончательные итоги промежуточных выборов в парламент страны, которые прошли в стране 2 апреля, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.В этот день прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутат сакребуло (совещательного органа) Батуми.Согласно итоговому протоколу, мажоритарным депутатом парламента Грузии избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Шатакишвили. За его кандидатуру проголосовали 34 333 избирателя (90,61%).Что касается остальных кандидатов, Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" – набрал 2634 голоса (6,95%), а Камал Мурадханов от партии "Грузинская партия единства и развития" — 923 голоса (2,44%).По ее словам, после завершения голосования была проведена видеозапись процесса подсчета бюллетеней. При этом, заново были пересчитаны итоги пяти избирательных участков."После пересчета бюллетеней итоги промежуточных выборов в парламент Грузии остались без изменений", - отметила Иоселиани.По ее словам, на промежуточных выборах было зарегистрировано 139 989 избирателей. В выборах приняли участие 40 614 граждан.
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ЦИК подвел итоги промежуточных выборов в парламент Грузии
16:30 07.04.2022 (обновлено: 16:38 07.04.2022)
Голосование и подсчет голосов прошли в полном соответствии с законом, заявили в ЦИК
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии подвела окончательные итоги промежуточных выборов в парламент страны, которые прошли в стране 2 апреля, заявила пресс-спикер ЦИК Натия Иоселиани на брифинге.
В этот день прошли выборы мажоритарного депутата парламента Грузии от избирательного округа Рустави и Гардабани и выборы мажоритарного депутат сакребуло (совещательного органа) Батуми.
Согласно итоговому протоколу, мажоритарным депутатом парламента Грузии избран кандидат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Шатакишвили. За его кандидатуру проголосовали 34 333 избирателя (90,61%).
Что касается остальных кандидатов, Мамука Тускадзе "Мамука Тускадзе – За социальную справедливость" – набрал 2634 голоса (6,95%), а Камал Мурадханов от партии "Грузинская партия единства и развития" — 923 голоса (2,44%).
"Необходимо отметить, что как день голосования, так и последующие избирательные процедуры прошли в полном соответствии с законом. У избирателей была возможность сделать свой выбор в безопасной для здоровья и спокойной среде", - заявила Иоселиани.
По ее словам, после завершения голосования была проведена видеозапись процесса подсчета бюллетеней. При этом, заново были пересчитаны итоги пяти избирательных участков.
"После пересчета бюллетеней итоги промежуточных выборов в парламент Грузии остались без изменений", - отметила Иоселиани.
По ее словам, на промежуточных выборах было зарегистрировано 139 989 избирателей. В выборах приняли участие 40 614 граждан.