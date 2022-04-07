https://sputnik-georgia.ru/20220407/v-gruzii-menyayutsya-pravila-podachi-dokumentov-dlya-vida-na-zhitelstvo-265765540.html
В Грузии меняются правила подачи документов для вида на жительство
В Грузии меняются правила подачи документов для вида на жительство
Иностранцы должны представить не напечатанную фотографию, а в электронной форме 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T07:31+0400
2022-04-07T07:31+0400
2022-04-07T07:31+0400
грузия
общество
новости
грузинский паспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/95/238549551_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_389f0548be3387d7f1cd0ae507ccc71e.jpg
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. При подаче документов на получение вида на жительство с 15 апреля иностранцы должны предоставлять фотографию в электронной форме, говорится в постановлении правительства.Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу беспрепятственно находиться в Грузии, вне зависимости от срока действия визы, а также приглашать к себе других иностранцев.Согласно постановлению правительства "Об утверждении правил рассмотрения вопросов выдачи вида на жительство в Грузии и принятия решений" с 15 апреля при подаче документов на вид на жительство иностранцы должны представить не напечатанную фотографию 3х4 см, а цветную фотографию в том же формате только в электронной форме.Всего в Грузии выдается десять типов вида на жительство: трудовой, учебный, для бывших граждан Грузии, с целью воссоединения семьи, для лиц без гражданства, специальный, постоянный, инвестиционный, временный и краткосрочный.Для предоставления каждого из видов на жительство необходим свой перечень документов, исключение составляет фотография, которая обязательна при подаче на каждую категорию вида на жительства.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/95/238549551_84:0:1864:1335_1920x0_80_0_0_a23f090a58f503b7979f56b940c68b10.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, грузинский паспорт
В Грузии меняются правила подачи документов для вида на жительство
Иностранцы должны представить не напечатанную фотографию, а в электронной форме
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
При подаче документов на получение вида на жительство с 15 апреля иностранцы должны предоставлять фотографию в электронной форме, говорится в постановлении
правительства.
Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу беспрепятственно находиться в Грузии, вне зависимости от срока действия визы, а также приглашать к себе других иностранцев.
Согласно постановлению правительства "Об утверждении правил рассмотрения вопросов выдачи вида на жительство в Грузии и принятия решений" с 15 апреля при подаче документов на вид на жительство иностранцы должны представить не напечатанную фотографию 3х4 см, а цветную фотографию в том же формате только в электронной форме.
Всего в Грузии выдается десять типов вида на жительство: трудовой, учебный, для бывших граждан Грузии, с целью воссоединения семьи, для лиц без гражданства, специальный, постоянный, инвестиционный, временный и краткосрочный.
Для предоставления каждого из видов на жительство необходим свой перечень документов, исключение составляет фотография, которая обязательна при подаче на каждую категорию вида на жительства.