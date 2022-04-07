https://sputnik-georgia.ru/20220407/v-gruzii-menyayutsya-pravila-podachi-dokumentov-dlya-vida-na-zhitelstvo-265765540.html

В Грузии меняются правила подачи документов для вида на жительство

В Грузии меняются правила подачи документов для вида на жительство

Иностранцы должны представить не напечатанную фотографию, а в электронной форме 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T07:31+0400

2022-04-07T07:31+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. При подаче документов на получение вида на жительство с 15 апреля иностранцы должны предоставлять фотографию в электронной форме, говорится в постановлении правительства.Вид на жительство – это документ, дающий право иностранцу беспрепятственно находиться в Грузии, вне зависимости от срока действия визы, а также приглашать к себе других иностранцев.Согласно постановлению правительства "Об утверждении правил рассмотрения вопросов выдачи вида на жительство в Грузии и принятия решений" с 15 апреля при подаче документов на вид на жительство иностранцы должны представить не напечатанную фотографию 3х4 см, а цветную фотографию в том же формате только в электронной форме.Всего в Грузии выдается десять типов вида на жительство: трудовой, учебный, для бывших граждан Грузии, с целью воссоединения семьи, для лиц без гражданства, специальный, постоянный, инвестиционный, временный и краткосрочный.Для предоставления каждого из видов на жительство необходим свой перечень документов, исключение составляет фотография, которая обязательна при подаче на каждую категорию вида на жительства.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, грузинский паспорт