https://sputnik-georgia.ru/20220407/v-pervyy-klass-v-gruzii-budut-prinimat-po-novym-pravilam-265785447.html
В первый класс в Грузии будут принимать по новым правилам
В первый класс в Грузии будут принимать по новым правилам
В Грузии решили немного скорректировать возрастной барьер для зачисления в школы 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T07:01+0400
2022-04-07T07:01+0400
2022-04-07T07:01+0400
грузия
новости
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дети, которым исполнится 6 лет до 1 октября 2022 года, смогут пойти в школу в будущем учебном году, законопроект будет рассмотрен в ускоренном порядке, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Амилахвари.В Грузии 15 марта началась регистрация первоклассников. Зарегистрировать, согласно сегодняшнему законодательству, можно тех детей, которым к 15 сентября включительно исполнится шесть лет.Первый этап регистрации, предусмотренный для детей с особыми образовательными нуждами, завершился в конце марта. Второй этап стартует 2 мая и продлится до 13 мая включительно. В этот период можно зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в конкретной школе, либо детей, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество
В первый класс в Грузии будут принимать по новым правилам
В Грузии решили немного скорректировать возрастной барьер для зачисления в школы
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дети, которым исполнится 6 лет до 1 октября 2022 года, смогут пойти в школу в будущем учебном году, законопроект будет рассмотрен в ускоренном порядке, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Амилахвари.
В Грузии 15 марта началась регистрация первоклассников. Зарегистрировать, согласно сегодняшнему законодательству, можно тех детей, которым к 15 сентября включительно исполнится шесть лет.
"С этим изменением в этом году в школу смогут подать заявки 2 500 человек. В связи с приближением срока электронной регистрации первоклассников законопроект будет рассмотрен в ускоренном порядке", – сказал Амилахвари.
Первый этап регистрации, предусмотренный для детей с особыми образовательными нуждами, завершился в конце марта.
Второй этап стартует 2 мая и продлится до 13 мая включительно. В этот период можно зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в конкретной школе, либо детей, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.
Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.