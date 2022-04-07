https://sputnik-georgia.ru/20220407/v-pervyy-klass-v-gruzii-budut-prinimat-po-novym-pravilam-265785447.html

В первый класс в Грузии будут принимать по новым правилам

В первый класс в Грузии будут принимать по новым правилам

В Грузии решили немного скорректировать возрастной барьер для зачисления в школы 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T07:01+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Дети, которым исполнится 6 лет до 1 октября 2022 года, смогут пойти в школу в будущем учебном году, законопроект будет рассмотрен в ускоренном порядке, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Георгий Амилахвари.В Грузии 15 марта началась регистрация первоклассников. Зарегистрировать, согласно сегодняшнему законодательству, можно тех детей, которым к 15 сентября включительно исполнится шесть лет.Первый этап регистрации, предусмотренный для детей с особыми образовательными нуждами, завершился в конце марта. Второй этап стартует 2 мая и продлится до 13 мая включительно. В этот период можно зарегистрировать детей, братья или сестры которых уже учатся в конкретной школе, либо детей, чьи родители являются сотрудниками школы. Также на втором этапе могут регистрировать двух или больше детей из одной семьи, которые одновременно идут в первый класс.Ежегодно в государственных школах Грузии около 60 тысяч свободных мест.

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