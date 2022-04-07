https://sputnik-georgia.ru/20220407/v-tbilisi-zapustyat-novye-marshruty-avtobusov-i-mikroavtobusov-265782792.html

В Тбилиси запустят новые маршруты автобусов и микроавтобусов

В Тбилиси запустят новые маршруты автобусов и микроавтобусов

Изменения должны сократить интервалы передвижения общественного транспорта 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T08:31+0400

2022-04-07T08:31+0400

2022-04-07T08:31+0400

грузия

новости

общество

каха каладзе

новые автобусы

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В грузинской столице будут запущены новые маршруты автобусов и микроавтобусов для улучшения транспортного обслуживания, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Такие изменения будут способствовать сокращению интервалов передвижения общественного транспорта на определенных маршрутах.Как отметил мэр, с этой целью столичная мэрия осуществляет соответствующие проекты – проводятся инфраструктурные работы, обустраиваются автобусные линии."Такой подход существует в развитых странах, и мы предпринимает те же шаги", – отметил Каладзе.По словам Каладзе, в рамках транспортной политики был проведен ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы. Кроме того, мэрия планирует дополнительно закупить 200 единиц 18-метровых автобусов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, каха каладзе, новые автобусы