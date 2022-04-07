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В Тбилиси запустят новые маршруты автобусов и микроавтобусов
В Тбилиси запустят новые маршруты автобусов и микроавтобусов
Изменения должны сократить интервалы передвижения общественного транспорта 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T08:31+0400
2022-04-07T08:31+0400
2022-04-07T08:31+0400
грузия
новости
общество
каха каладзе
новые автобусы
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В грузинской столице будут запущены новые маршруты автобусов и микроавтобусов для улучшения транспортного обслуживания, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.Такие изменения будут способствовать сокращению интервалов передвижения общественного транспорта на определенных маршрутах.Как отметил мэр, с этой целью столичная мэрия осуществляет соответствующие проекты – проводятся инфраструктурные работы, обустраиваются автобусные линии."Такой подход существует в развитых странах, и мы предпринимает те же шаги", – отметил Каладзе.По словам Каладзе, в рамках транспортной политики был проведен ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы. Кроме того, мэрия планирует дополнительно закупить 200 единиц 18-метровых автобусов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, каха каладзе, новые автобусы
В Тбилиси запустят новые маршруты автобусов и микроавтобусов
Изменения должны сократить интервалы передвижения общественного транспорта
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В грузинской столице будут запущены новые маршруты автобусов и микроавтобусов для улучшения транспортного обслуживания, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.
Такие изменения будут способствовать сокращению интервалов передвижения общественного транспорта на определенных маршрутах.
"В столице будет задействовано семь новых маршрутов автобуса и 10 микроавтобуса. Все это делается для того, чтобы общественный транспорт был самым удобным, комфортным и быстрым", – заявил Каладзе.
Как отметил мэр, с этой целью столичная мэрия осуществляет соответствующие проекты – проводятся инфраструктурные работы, обустраиваются автобусные линии.
"Такой подход существует в развитых странах, и мы предпринимает те же шаги", – отметил Каладзе.
По словам Каладзе, в рамках транспортной политики был проведен ряд реформ. Завезены новые автобусы и микроавтобусы. Кроме того, мэрия планирует дополнительно закупить 200 единиц 18-метровых автобусов.