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Впервые за полтора года: за сутки в Грузии не было ни одной смерти от коронавируса

Впервые за полтора года: за сутки в Грузии не было ни одной смерти от коронавируса

Первый случай смерти от коронавируса в Грузии зафиксировали 4 апреля 2020 года 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T12:47+0400

2022-04-07T12:47+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. В Грузии впервые за полтора года не умер ни один пациент, инфицированный коронавирусом.В последний раз такой случай был зафиксирован 20 сентября 2020 года.По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксировано 16 765 случаев смерти из-за коронавируса.Первый случай смерти от коронавируса в Грузии зафиксировали 4 апреля 2020 года. Это была 79-летняя женщина из региона Квемо Картли. Первый случай заражения был выявлен 26 февраля 2020 года.Что касается последних статистических данных, то за минувшие сутки эпидемиологи выявили 324 новых случая инфицирования.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 708 случаев инфицирования, 1 629 987 выздоровели.На данный момент в стране 3 930 активных случаев, из них 426 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 116 пациентов тяжелое. 3 504 пациента проходят курс лечения дома.

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