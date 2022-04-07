https://sputnik-georgia.ru/20220407/xiaomi-anonsirovala-nedorogoy-noutbuk-s-privlekatelnoy-nachinkoy-265815689.html

Xiaomi анонсировала недорогой ноутбук с привлекательной начинкой

Xiaomi анонсировала недорогой ноутбук с привлекательной начинкой

Первым рынком, на котором будет доступен новый лэптоп, станет Китай 07.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-07T16:05+0400

2022-04-07T16:05+0400

2022-04-07T16:05+0400

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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Китайская корпорация Xiaomi анонсировала следующее поколение доступного ноутбука Redmi Book Pro 14 2022. О деталях грядущей новинки пишет сайт IThome.Инсайдеры сообщают, что за производительность ноутбуков отвечают процессоры Intel Core 12-го поколения, а в максимальных конфигурациях доступно графическое ядро GeForce MX550. Из портов у Redmi Book Pro 14 есть Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 и аудиоджек. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Известно, что ноутбуки будут работать с предустановленной Windows 11. Емкость аккумулятора составила 56 Вт*ч, а мощность зарядки равняется 100 Вт.По информации портала, первым рынком, на котором будет доступен лэптоп, станет Китай. Что касается цены, то минимальная стоимость за конфигурацию с Intel Core i5-12450H составляет 755 долларов, максимальная же версия Redmi Book Pro 14 обойдется в КНР приблизительно в 940 долларов.

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xiaomi, новости, экономика, в мире, китай, технологии