https://sputnik-georgia.ru/20220407/xiaomi-anonsirovala-nedorogoy-noutbuk-s-privlekatelnoy-nachinkoy-265815689.html
Xiaomi анонсировала недорогой ноутбук с привлекательной начинкой
Xiaomi анонсировала недорогой ноутбук с привлекательной начинкой
Первым рынком, на котором будет доступен новый лэптоп, станет Китай 07.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-07T16:05+0400
2022-04-07T16:05+0400
2022-04-07T16:05+0400
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технологии
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ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik. Китайская корпорация Xiaomi анонсировала следующее поколение доступного ноутбука Redmi Book Pro 14 2022. О деталях грядущей новинки пишет сайт IThome.Инсайдеры сообщают, что за производительность ноутбуков отвечают процессоры Intel Core 12-го поколения, а в максимальных конфигурациях доступно графическое ядро GeForce MX550. Из портов у Redmi Book Pro 14 есть Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 и аудиоджек. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Известно, что ноутбуки будут работать с предустановленной Windows 11. Емкость аккумулятора составила 56 Вт*ч, а мощность зарядки равняется 100 Вт.По информации портала, первым рынком, на котором будет доступен лэптоп, станет Китай. Что касается цены, то минимальная стоимость за конфигурацию с Intel Core i5-12450H составляет 755 долларов, максимальная же версия Redmi Book Pro 14 обойдется в КНР приблизительно в 940 долларов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
xiaomi, новости, экономика, в мире, китай, технологии
Xiaomi анонсировала недорогой ноутбук с привлекательной начинкой
Первым рынком, на котором будет доступен новый лэптоп, станет Китай
ТБИЛИСИ, 7 апр — Sputnik.
Китайская корпорация Xiaomi анонсировала следующее поколение доступного ноутбука Redmi Book Pro 14 2022. О деталях грядущей новинки пишет
сайт IThome.
Отмечается, что довольно компактная модель имеет 14-дюймовый экран, изготовленный по технологии IPS. Матрица характеризуется повышенным разрешением в 2560 х 1600 пикселей с поддержкой частоты обновления изображения 120 Гц и охватом в 100 процентов цветового пространства sRGB.
Инсайдеры сообщают, что за производительность ноутбуков отвечают процессоры Intel Core 12-го поколения, а в максимальных конфигурациях доступно графическое ядро GeForce MX550. Из портов у Redmi Book Pro 14 есть Thunderbolt 4, USB Type-C, USB Type-A, HDMI 2.0 и аудиоджек. Поддерживаются Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2.
Известно, что ноутбуки будут работать с предустановленной Windows 11. Емкость аккумулятора составила 56 Вт*ч, а мощность зарядки равняется 100 Вт.
По информации портала, первым рынком, на котором будет доступен лэптоп, станет Китай. Что касается цены, то минимальная стоимость за конфигурацию с Intel Core i5-12450H составляет 755 долларов, максимальная же версия Redmi Book Pro 14 обойдется в КНР приблизительно в 940 долларов.