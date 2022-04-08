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Что говорил Жириновский об Украине? Архивное видео выступления политика
Что говорил Жириновский об Украине? Архивное видео выступления политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, один из самых известных российских политиков, скончался после продолжительной болезни. За время своей политической... 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T00:21+0400
2022-04-08T00:21+0400
2022-04-08T00:21+0400
видео
украина
владимир жириновский
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мультимедиа
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Смотрите на видео, что говорил более 30 лет назад Владимир Жириновский про Украину. Тогда это казалось чем-то из ряда вон выходящим и невозможным. Но на фоне происходящих сегодня событий его слова приобретают особый смысл. А ведь в 1991 году в своем интервью Жириновский призывал власти Украины провести референдумы и вернуть Крым и юго-восточные территории страны в состав России.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, украина, владимир жириновский, россия, мультимедиа, видео
Что говорил Жириновский об Украине? Архивное видео выступления политика
Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, один из самых известных российских политиков, скончался после продолжительной болезни. За время своей политической карьеры, он сделал немало громких и скандальных заявлений.
Смотрите на видео, что говорил более 30 лет назад Владимир Жириновский про Украину. Тогда это казалось чем-то из ряда вон выходящим и невозможным. Но на фоне происходящих сегодня событий его слова приобретают особый смысл. А ведь в 1991 году в своем интервью Жириновский призывал власти Украины провести референдумы и вернуть Крым и юго-восточные территории страны в состав России.