https://sputnik-georgia.ru/20220408/chto-govoril-zhirinovskiy-ob-ukraine-arkhivnoe-video-vystupleniya-politika-265830017.html

Что говорил Жириновский об Украине? Архивное видео выступления политика

Что говорил Жириновский об Украине? Архивное видео выступления политика

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский, один из самых известных российских политиков, скончался после продолжительной болезни. За время своей политической... 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T00:21+0400

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видео

украина

владимир жириновский

россия

мультимедиа

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Смотрите на видео, что говорил более 30 лет назад Владимир Жириновский про Украину. Тогда это казалось чем-то из ряда вон выходящим и невозможным. Но на фоне происходящих сегодня событий его слова приобретают особый смысл. А ведь в 1991 году в своем интервью Жириновский призывал власти Украины провести референдумы и вернуть Крым и юго-восточные территории страны в состав России.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, украина, владимир жириновский, россия, мультимедиа, видео