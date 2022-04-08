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Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии
Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии
Грузия получила предупреждения от международной организации о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T17:33+0400
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национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии занялось выявлением подозрительных партий шоколадной продукции, которые будут отозваны с рынка, сообщает пресс-служба ведомства.Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля получило сообщение по системе быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах.Помимо этого, инспекторы агентства проведут неплановое инспектирование импортеров данной продукции.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого компанией Ferrero.
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грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?

Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии

17:33 08.04.2022 (обновлено: 17:38 08.04.2022)
© Pixabay / Alexander SteinШоколад
Шоколад - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2022
© Pixabay / Alexander Stein
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Грузия получила предупреждения от международной организации о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии занялось выявлением подозрительных партий шоколадной продукции, которые будут отозваны с рынка, сообщает пресс-служба ведомства.
Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля получило сообщение по системе быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах.

Агентство продовольствия незамедлительно запустило процедуры по выявлению и изъятию конкретных партий продукции. Компании-импортеры получили информацию о подозрительных партиях. Они обязаны изъять из реализации шоколадную продукцию бренда Uovo Maxi (известную, как "Киндер сюрприз").

Помимо этого, инспекторы агентства проведут неплановое инспектирование импортеров данной продукции.
В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого компанией Ferrero.
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