https://sputnik-georgia.ru/20220408/chto-my-edim-shokoladnaya-produktsiya-proydet-proverku-v-gruzii-265848790.html
Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии
Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии
Грузия получила предупреждения от международной организации о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T17:33+0400
2022-04-08T17:33+0400
2022-04-08T17:38+0400
грузия
новости
общество
национальное агентство продовольствия грузии
что мы едим?
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии занялось выявлением подозрительных партий шоколадной продукции, которые будут отозваны с рынка, сообщает пресс-служба ведомства.Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля получило сообщение по системе быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах.Помимо этого, инспекторы агентства проведут неплановое инспектирование импортеров данной продукции.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого компанией Ferrero.
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Sputnik Грузия
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?
Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии
17:33 08.04.2022 (обновлено: 17:38 08.04.2022)
Грузия получила предупреждения от международной организации о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии занялось выявлением подозрительных партий шоколадной продукции, которые будут отозваны с рынка, сообщает пресс-служба ведомства.
Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля получило сообщение по системе быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах.
Агентство продовольствия незамедлительно запустило процедуры по выявлению и изъятию конкретных партий продукции. Компании-импортеры получили информацию о подозрительных партиях. Они обязаны изъять из реализации шоколадную продукцию бренда Uovo Maxi (известную, как "Киндер сюрприз").
Помимо этого, инспекторы агентства проведут неплановое инспектирование импортеров данной продукции.
В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого компанией Ferrero.