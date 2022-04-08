https://sputnik-georgia.ru/20220408/chto-my-edim-shokoladnaya-produktsiya-proydet-proverku-v-gruzii-265848790.html

Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии

Что мы едим: шоколадная продукция пройдет проверку в Грузии

Грузия получила предупреждения от международной организации о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T17:33+0400

2022-04-08T17:33+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Национальное агентство продовольствия Грузии занялось выявлением подозрительных партий шоколадной продукции, которые будут отозваны с рынка, сообщает пресс-служба ведомства.Национальное агентство продовольствия Грузии 7 апреля получило сообщение по системе быстрого оповещения Генерального директората по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов (DG SANTE) о возможном наличии сальмонеллы в некоторых шоколадных продуктах.Помимо этого, инспекторы агентства проведут неплановое инспектирование импортеров данной продукции.В Великобритании, Франции, Германии, Бельгии и других странах зафиксированы сотни случаев сальмонеллы, особенно среди детей в возрасте до десяти лет. Отравление детей, предположительно, связано с фактом загрязнения бактерией сальмонелла шоколада "Киндер", производимого компанией Ferrero.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, национальное агентство продовольствия грузии, что мы едим?