https://sputnik-georgia.ru/20220408/covid-statistika-v-gruzii-glavnoe-o-koronaviruse-na-8-aprelya-265837278.html

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 апреля

COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 апреля

Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T12:06+0400

2022-04-08T12:06+0400

2022-04-08T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинские медики из 273 новых случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 101 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 782 теста на коронавирус, 18 761 – на антиген, 2 021 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 981 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 577 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 630 564 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 766.На данный момент в стране 3 625 активных случаев, из них 439 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 111 пациентов тяжелое. 3 186 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 7 апреля составляет 1,31%, за две недели – 2,2%, за семь дней – 1,82 %.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, общество, новости, коронавирус covid-19