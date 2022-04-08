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COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 апреля
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T12:06+0400
2022-04-08T12:06+0400
2022-04-08T12:06+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинские медики из 273 новых случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 101 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 20 782 теста на коронавирус, 18 761 – на антиген, 2 021 – ПЦР-тест.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 981 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 577 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 630 564 пациента.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 766.На данный момент в стране 3 625 активных случаев, из них 439 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 111 пациентов тяжелое. 3 186 пациентов проходят курс лечения дома.Показатель положительности по данным на 7 апреля составляет 1,31%, за две недели – 2,2%, за семь дней – 1,82 %.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика в Грузии: главное о коронавирусе на 8 апреля
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в грузинской столице
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Грузинские медики из 273 новых случая коронавируса в стране, в Тбилиси зафиксировали 101 факт заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 17
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 7
В стране за последние сутки сделано 20 782 теста на коронавирус, 18 761 – на антиген, 2 021 – ПЦР-тест.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 650 981 случай инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 577 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 630 564 пациента.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончался 1 пациент, а с начала пандемии – 16 766.
На данный момент в стране 3 625 активных случаев, из них 439 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 111 пациентов тяжелое. 3 186 пациентов проходят курс лечения дома.
Показатель положительности по данным на 7 апреля составляет 1,31%, за две недели – 2,2%, за семь дней – 1,82 %.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.