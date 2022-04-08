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https://sputnik-georgia.ru/20220408/dobro-pozhalovat-domoy-muzykant-tornike-kvitatiani-snyalsya-v-belorusskom-filme-265788280.html
"Добро пожаловать домой": музыкант Торнике Квитатиани снялся в белорусском фильме
"Добро пожаловать домой": музыкант Торнике Квитатиани снялся в белорусском фильме
Это третья режиссерская работа Владимира Зинкевича, рассказывающая о криминальном авторитете Леониде Бойцове 08.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Торнике Квитатиани, российский певец, актер и спортсмен грузинского происхождения, снялся в белорусской криминальной комедии "Добро пожаловать в семью".Фильм "Добро пожаловать в семью" – это третья режиссерская работа Владимира Зинкевича, которая рассказывает о криминальном авторитете Леониде Бойцове.Главные роли в фильме сыграли Владимир Сычев, Светлана Камыкина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов и другие. Премьера фильма планируется 14 апреля.
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кино, беларусь, торнике квитатиани, грузия, культура, новости

"Добро пожаловать домой": музыкант Торнике Квитатиани снялся в белорусском фильме

11:50 08.04.2022 (обновлено: 12:07 08.04.2022)
© courtesy of Tornike KvitatianiТорнике Квитатиани
Торнике Квитатиани - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2022
© courtesy of Tornike Kvitatiani
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Это третья режиссерская работа Владимира Зинкевича, рассказывающая о криминальном авторитете Леониде Бойцове
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Торнике Квитатиани, российский певец, актер и спортсмен грузинского происхождения, снялся в белорусской криминальной комедии "Добро пожаловать в семью".
Фильм "Добро пожаловать в семью" – это третья режиссерская работа Владимира Зинкевича, которая рассказывает о криминальном авторитете Леониде Бойцове.
По сюжету, больше всего на свете он любит свою дочь Миру, которую все парни обходят стороной, боясь разгневать босса. Однако парень по имени Саша, который по совместительству сын прокурора, ничего не знает о криминальной семье и влюбляется в Миру.
Главные роли в фильме сыграли Владимир Сычев, Светлана Камыкина, Кристина Вайнас, Вячеслав Морозов и другие. Премьера фильма планируется 14 апреля.
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