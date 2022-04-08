https://sputnik-georgia.ru/20220408/eto-ne-interesno--premer-gruzii-o-vizite-chlenov-alyansa-patriotov-v-moskvu-265845942.html

"Это не интересно" – премьер Грузии о визите членов "Альянса патриотов" в Москву

"Это не интересно" – премьер Грузии о визите членов "Альянса патриотов" в Москву

Визит "Альянса патриотов" в Москву уже осудили в правящей партии 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T15:31+0400

2022-04-08T15:31+0400

2022-04-08T15:31+0400

политика

грузия

новости

зураб абашидзе

григорий карасин

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили считает неправильным комментировать визит представителей оппозиционной партии "Альянса патриотов Грузии" в Москву.Лидеры партии Ирма Инашвили и Давид Тархан-Моурави уже несколько дней находятся с визитом в Москве. В понедельник они встретились с первым замглавы международного комитета Совфеда Владимиром Джабаровым. По информации пресс-службы СФ, обсуждались вопросы развития российско-грузинских отношений.Визит "Альянса патриотов" в Москву уже осудили в правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Генеральный секретарь партии, мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что подобные визиты неприемлемы.В начале марта Единый фронт патриотов Грузии, объединяющий 55 политических и общественных организаций, призвал Совет безопасности ООН поддержать и внести вклад в нейтралитет Грузии и Украины. Открытое письмо Совбезу ООН было опубликовано на странице Инашвили в соцсети.Партия "Альянс патриотов" многие годы выступает за военный нейтралитет Грузии и прямой диалог с Россией, ее лидеры уже несколько раз посещали Москву.Между Россией и Грузией нет дипломатических отношений. Они были разорваны грузинской стороной после того, как Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии.Диалог между странами поддерживается в рамках Женевских дискуссий и переговоров члена Совфеда РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с РФ Зураба Абашидзе, проводимых с 2012 года в Праге.

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политика, грузия, новости, зураб абашидзе, григорий карасин