https://sputnik-georgia.ru/20220408/glava-gruzinskoy-mechty-nazval-obvineniya-ukrainy-feykom-265840021.html

Глава "Грузинской мечты" назвал обвинения Украины фейком

Глава "Грузинской мечты" назвал обвинения Украины фейком

Если Киев не смог предоставить доказательств своих обвинений, значит это фейк, убежден Кобахидзе 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T12:36+0400

2022-04-08T12:36+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Обвинения Украины в адрес Грузии были безосновательными и фейковыми, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов. Представители грузинских властей незамедлительно потребовали доказательств, однако они так и не были обнародованы.По словам политика, мастерами фейков являются представители грузинской оппозиции – бывшей правящей партии "Единое национальное движение", которые сегодня занимают высокие посты на Украине."Это было абсолютно политически мотивированное заявление, которое могло быть рассчитано на координацию радикальной оппозиции здесь. Это было рассчитано на простую вещь, чтобы за этими заявлением последовал мини-взрыв в обществе", – заявил Кобахидзе.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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