https://sputnik-georgia.ru/20220408/gruziya-budet-predstavlena-na-kinofestivale-v-saraevo-265850995.html
Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево
Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево
Грузинский фильм затрагивает темы привязанности между людьми и вечного одиночества человека 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T19:27+0400
2022-04-08T19:27+0400
2022-04-08T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Документальный фильм "Реквием по жарким летним дням" грузинского режиссера Георгия Паркосадзе покажут на Международном кинофестивале в Сараево, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Фильм Георгия Паркосадзе "Реквием по жарким летним дням" был выбран для индустриальной программы кинофестиваля в Сараево Docu Rough Cut Boutique.Для Паркосадзе эта картина стал первым полнометражным проектом. Фильм затрагивают две темы - первоначальное чувство привязанности между людьми и вечное одиночество человека."Реквием по жарким летним дням" - копродукция Грузии и Греции. Проект осуществляется продюсерской компанией Attic Production с грузинской стороны и Filmografik DocRepublic с греческой. Фильм создан при поддержке Национального киноцентра (финансирование 66,52%).
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
кино, национальный киноцентр грузии, новости, грузия, культура
Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево
Грузинский фильм затрагивает темы привязанности между людьми и вечного одиночества человека
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Документальный фильм "Реквием по жарким летним дням" грузинского режиссера Георгия Паркосадзе покажут на Международном кинофестивале в Сараево, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.
Сараевский кинофестиваль — крупнейший фестиваль юго-восточной Европы, основанный в 1995 году. Первый фестиваль проходил во время осады Сараева с 25 октября по 5 ноября 1995 года. Тогда его посетило всего 15 тысяч зрителей, однако сейчас аудитория составляет 100 тысяч зрителей.
Фильм Георгия Паркосадзе "Реквием по жарким летним дням" был выбран для индустриальной программы кинофестиваля в Сараево Docu Rough Cut Boutique.
Для Паркосадзе эта картина стал первым полнометражным проектом. Фильм затрагивают две темы - первоначальное чувство привязанности между людьми и вечное одиночество человека.
"Реквием по жарким летним дням" - копродукция Грузии и Греции. Проект осуществляется продюсерской компанией Attic Production с грузинской стороны и Filmografik DocRepublic с греческой. Фильм создан при поддержке Национального киноцентра (финансирование 66,52%).