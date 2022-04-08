https://sputnik-georgia.ru/20220408/gruziya-budet-predstavlena-na-kinofestivale-v-saraevo-265850995.html

Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево

Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево

Грузинский фильм затрагивает темы привязанности между людьми и вечного одиночества человека 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T19:27+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Документальный фильм "Реквием по жарким летним дням" грузинского режиссера Георгия Паркосадзе покажут на Международном кинофестивале в Сараево, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Фильм Георгия Паркосадзе "Реквием по жарким летним дням" был выбран для индустриальной программы кинофестиваля в Сараево Docu Rough Cut Boutique.Для Паркосадзе эта картина стал первым полнометражным проектом. Фильм затрагивают две темы - первоначальное чувство привязанности между людьми и вечное одиночество человека."Реквием по жарким летним дням" - копродукция Грузии и Греции. Проект осуществляется продюсерской компанией Attic Production с грузинской стороны и Filmografik DocRepublic с греческой. Фильм создан при поддержке Национального киноцентра (финансирование 66,52%).

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

кино, национальный киноцентр грузии, новости, грузия, культура