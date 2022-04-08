Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20220408/gruziya-budet-predstavlena-na-kinofestivale-v-saraevo-265850995.html
Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево
Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево
Грузинский фильм затрагивает темы привязанности между людьми и вечного одиночества человека 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T19:27+0400
2022-04-08T19:27+0400
кино
национальный киноцентр грузии
новости
грузия
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23809/29/238092937_0:173:3029:1877_1920x0_80_0_0_782f45970a1cd4c973f54551c3f62f6f.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Документальный фильм "Реквием по жарким летним дням" грузинского режиссера Георгия Паркосадзе покажут на Международном кинофестивале в Сараево, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.Фильм Георгия Паркосадзе "Реквием по жарким летним дням" был выбран для индустриальной программы кинофестиваля в Сараево Docu Rough Cut Boutique.Для Паркосадзе эта картина стал первым полнометражным проектом. Фильм затрагивают две темы - первоначальное чувство привязанности между людьми и вечное одиночество человека."Реквием по жарким летним дням" - копродукция Грузии и Греции. Проект осуществляется продюсерской компанией Attic Production с грузинской стороны и Filmografik DocRepublic с греческой. Фильм создан при поддержке Национального киноцентра (финансирование 66,52%).
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23809/29/238092937_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_55f4d87dcc188666af8d7aded159768b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
кино, национальный киноцентр грузии, новости, грузия, культура

Грузия будет представлена на кинофестивале в Сараево

19:27 08.04.2022
© photo: Sputnik / Sergey Grizunov / Перейти в фотобанкГород Сараево
Город Сараево - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2022
© photo: Sputnik / Sergey Grizunov
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
Yandex newsTelegram
Грузинский фильм затрагивает темы привязанности между людьми и вечного одиночества человека
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Документальный фильм "Реквием по жарким летним дням" грузинского режиссера Георгия Паркосадзе покажут на Международном кинофестивале в Сараево, говорится в сообщении Национального центра кинематографии Грузии.

Сараевский кинофестиваль — крупнейший фестиваль юго-восточной Европы, основанный в 1995 году. Первый фестиваль проходил во время осады Сараева с 25 октября по 5 ноября 1995 года. Тогда его посетило всего 15 тысяч зрителей, однако сейчас аудитория составляет 100 тысяч зрителей.

Фильм Георгия Паркосадзе "Реквием по жарким летним дням" был выбран для индустриальной программы кинофестиваля в Сараево Docu Rough Cut Boutique.
Для Паркосадзе эта картина стал первым полнометражным проектом. Фильм затрагивают две темы - первоначальное чувство привязанности между людьми и вечное одиночество человека.
"Реквием по жарким летним дням" - копродукция Грузии и Греции. Проект осуществляется продюсерской компанией Attic Production с грузинской стороны и Filmografik DocRepublic с греческой. Фильм создан при поддержке Национального киноцентра (финансирование 66,52%).
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0