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Грузия и Украина продолжают обсуждать тему контрабанды
Грузия и Украина продолжают обсуждать тему контрабанды
Поверенный по делам Украины в Грузии ответил на вопросы журналистов 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T16:47+0400
2022-04-08T16:47+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Коммуникация между компетентными ведомствами Грузии и Украины по теме контрабанды грузов в Россию продолжается, заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.При этом он отказался комментировать заявления премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц Грузии."Посольство Украины не делает комментариев по поводу заявлений высокопоставленных чиновников. Наша задача - развивать партнерство с Грузией, и наша главная задача - укрепить и усилить отношения между государствами. Это отвечает нуждам народов Грузии и Украины", - сказал Касьянов.Премьер-министр Грузии назвал информацию украинской разведки абсурдом и клеветой.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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грузия, новости, украина, минфин грузии, министерство обороны украины
Грузия и Украина продолжают обсуждать тему контрабанды
16:47 08.04.2022 (обновлено: 17:03 08.04.2022)
Поверенный по делам Украины в Грузии ответил на вопросы журналистов
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Коммуникация между компетентными ведомствами Грузии и Украины по теме контрабанды грузов в Россию продолжается, заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"В связи с этим вопросом продолжается коммуникация между компетентными организациями Грузии и Украины", - сказал Касьянов, отвечая на вопрос, планирует ли Украина представлять доказательства своих обвинений.
При этом он отказался комментировать заявления премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц Грузии.
"Посольство Украины не делает комментариев по поводу заявлений высокопоставленных чиновников. Наша задача - развивать партнерство с Грузией, и наша главная задача - укрепить и усилить отношения между государствами. Это отвечает нуждам народов Грузии и Украины", - сказал Касьянов.
Премьер-министр Грузии назвал информацию украинской разведки абсурдом и клеветой.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.