https://sputnik-georgia.ru/20220408/gruziya-i-ukraina-prodolzhayut-obsuzhdat-temu-kontrabandy-265847643.html

Грузия и Украина продолжают обсуждать тему контрабанды

Грузия и Украина продолжают обсуждать тему контрабанды

Поверенный по делам Украины в Грузии ответил на вопросы журналистов 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T16:47+0400

2022-04-08T16:47+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Коммуникация между компетентными ведомствами Грузии и Украины по теме контрабанды грузов в Россию продолжается, заявил временный поверенный по делам Украины в Грузии Андрей Касьянов.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.При этом он отказался комментировать заявления премьер-министра и других высокопоставленных должностных лиц Грузии."Посольство Украины не делает комментариев по поводу заявлений высокопоставленных чиновников. Наша задача - развивать партнерство с Грузией, и наша главная задача - укрепить и усилить отношения между государствами. Это отвечает нуждам народов Грузии и Украины", - сказал Касьянов.Премьер-министр Грузии назвал информацию украинской разведки абсурдом и клеветой.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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