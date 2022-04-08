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Грузия никогда не допустит перевозки санкционированных грузов – премьер
Грузия никогда не допустит перевозки санкционированных грузов – премьер
Гарибашвили заявил, что ему было жаль слышать подобные клеветнические заявления 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T14:44+0400
2022-04-08T14:44+0400
2022-04-08T15:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузия никогда не допустит перевозки каких-либо санкционированного грузов через территорию страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя обвинения украинской стороны.Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.По словам главы грузинского правительства, ему было жаль слышать подобные клеветнические заявления со стороны Украины."Понятно, что это было политически мотивированное заявление и никакого доказательства, никакого факта не было представлено", – подчеркнул премьер.По его словам, грузинская сторона находится в полной координации с иностранными партнерами."Мы обмениваемся в онлайн-режиме любой информацией, которая связана с подобными болезненными вопросам, и думаю, что в этом никаких вопросов не должно быть", – подчеркнул он.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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Грузия никогда не допустит перевозки санкционированных грузов – премьер
14:44 08.04.2022 (обновлено: 15:01 08.04.2022)
Гарибашвили заявил, что ему было жаль слышать подобные клеветнические заявления
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузия никогда не допустит перевозки каких-либо санкционированного грузов через территорию страны, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, комментируя обвинения украинской стороны.
Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Хочу однозначно заявить, что Грузия никогда не допустит перевозку каких-либо санкционированного грузов. Тем более, насколько абсурдны обвинения, что якобы к этому причастно правительство. Это же полный абсурд", – заявил Гарибашвили журналистам.
По словам главы грузинского правительства, ему было жаль слышать подобные клеветнические заявления со стороны Украины.
"Понятно, что это было политически мотивированное заявление и никакого доказательства, никакого факта не было представлено", – подчеркнул премьер.
По его словам, грузинская сторона находится в полной координации с иностранными партнерами.
"Мы обмениваемся в онлайн-режиме любой информацией, которая связана с подобными болезненными вопросам, и думаю, что в этом никаких вопросов не должно быть", – подчеркнул он.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.