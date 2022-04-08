https://sputnik-georgia.ru/20220408/gruziya-poluchit-oprosnik-po-chlenstvu-v-es-na-buduschey-nedele---mid-265849847.html
Грузия получит опросник по членству в ЕС на будущей неделе - МИД
Грузия получит опросник по членству в ЕС на будущей неделе - МИД
Грузия активно готовится к последующей процедуре подачи заявки на членство 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T17:46+0400
2022-04-08T17:46+0400
2022-04-08T17:46+0400
политика
новости
грузия
ираклий гарибашвили
ираклий кобахидзе
украина
европарламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_0:94:2000:1219_1920x0_80_0_0_09eb672642b951a290968a13e88066a3.jpg
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузия ожидает передачи опросника в связи с заявкой на членство в Евросоюзе на будущей неделе, заявила пресс-спикер министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчешавили.Грузия планирована подать эту заявку в 2024, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.По ее словам, Грузия активно готовится к последующей процедуре подачи заявки на членство.Как отметила Нарчемашвили, 1 апреля состоялось заседание правительственной комиссии евроинтеграции под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Комиссии, среди прочего, была поручена эффективная координация процесса заполнения опросника."Мы уверены, что Грузия сможет успешно справиться с этим процессом", - подчеркнула она.Украина уже подала заявку на членство в Евросоюзе. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23716/46/237164683_124:0:1876:1314_1920x0_80_0_0_1eb027aaf2bc78bfab31a5831e295f74.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, новости, грузия, ираклий гарибашвили, ираклий кобахидзе, украина, европарламент
Грузия получит опросник по членству в ЕС на будущей неделе - МИД
Грузия активно готовится к последующей процедуре подачи заявки на членство
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузия ожидает передачи опросника в связи с заявкой на членство в Евросоюзе на будущей неделе, заявила пресс-спикер министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчешавили.
Грузия планирована подать эту заявку в 2024, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.
"Тот факт, что Грузия вместе с ассоциированными странами в столь краткий срок получает опросник, является подтверждением интеграционного процесса Грузии со стороны наших европейских партнеров и признанием проведенных нашей страной реформ", - заявила Нарчемашвили в эфире Первого канала.
По ее словам, Грузия активно готовится к последующей процедуре подачи заявки на членство.
Как отметила Нарчемашвили, 1 апреля состоялось заседание правительственной комиссии евроинтеграции под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Комиссии, среди прочего, была поручена эффективная координация процесса заполнения опросника.
"Мы уверены, что Грузия сможет успешно справиться с этим процессом", - подчеркнула она.
Украина уже подала заявку на членство в Евросоюзе. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.
После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.
В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.
С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.