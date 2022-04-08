https://sputnik-georgia.ru/20220408/gruziya-poluchit-oprosnik-po-chlenstvu-v-es-na-buduschey-nedele---mid-265849847.html

Грузия получит опросник по членству в ЕС на будущей неделе - МИД

Грузия получит опросник по членству в ЕС на будущей неделе - МИД

Грузия активно готовится к последующей процедуре подачи заявки на членство 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T17:46+0400

2022-04-08T17:46+0400

2022-04-08T17:46+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузия ожидает передачи опросника в связи с заявкой на членство в Евросоюзе на будущей неделе, заявила пресс-спикер министерства иностранных дел Грузии Мари Нарчешавили.Грузия планирована подать эту заявку в 2024, но из-за событий на Украине грузинские власти решили ускорить процесс евроинтеграции.По ее словам, Грузия активно готовится к последующей процедуре подачи заявки на членство.Как отметила Нарчемашвили, 1 апреля состоялось заседание правительственной комиссии евроинтеграции под руководством премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Комиссии, среди прочего, была поручена эффективная координация процесса заполнения опросника."Мы уверены, что Грузия сможет успешно справиться с этим процессом", - подчеркнула она.Украина уже подала заявку на членство в Евросоюзе. Европарламент большинством голосов одобрил резолюцию, в которой призвал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.После этого председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе призвал Евросоюз "в чрезвычайном порядке" рассмотреть заявку и принять решение о присуждении Грузии статуса кандидата в члены ЕС.В июне 2014 года Грузия и ЕС подписали соглашение об ассоциации, неотъемлемой частью которого является соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли.С марта 2017 года граждане Грузии получили право на безвизовые краткосрочные поездки в страны Шенгенской зоны (90 дней из 180) в целях туризма, деловых и гостевых визитов.

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