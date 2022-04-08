https://sputnik-georgia.ru/20220408/gruziya-v-polufinale-evrovideniya-2022-zaymet-trete-mesto---bukmekery-265849086.html
Грузия в полуфинале "Евровидения 2022" займет третье место - букмекеры
Грузия в полуфинале "Евровидения 2022" займет третье место - букмекеры
Похоже, творчество грузинских исполнителей все больше нравится европейской сцене 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T18:30+0400
2022-04-08T18:30+0400
2022-04-08T18:30+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus, которая представит Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2022", во втором полуфинале займет третье место, считают букмекеры.По данным Eurovision World, если Circus Mircus во втором полуфинале окажутся на третьем месте, то в общем списке займут 23-е место.Ранее, по прогнозам букмекеров, Грузии прогнозировали 29-е место. Стоит отметить, что это предварительные данные, которые букмекеры публикуют перед конкурсом, и они систематически меняются.Группа Circus Mircus выступит на сцене Евровидения с песней Lock Me In."Евровидение - 2022" пройдет в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме, Нидерланды. До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В конкурсе будет участвовать 40 стран.
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грузия, новости, евровидение 2022, в мире, грузинский шоу-бизнес
Грузия в полуфинале "Евровидения 2022" займет третье место - букмекеры
Похоже, творчество грузинских исполнителей все больше нравится европейской сцене
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus, которая представит Грузию на международном песенном конкурсе "Евровидение – 2022", во втором полуфинале займет третье место, считают букмекеры.
По данным Eurovision World, если Circus Mircus во втором полуфинале окажутся на третьем месте, то в общем списке займут 23-е место.
Ранее, по прогнозам букмекеров, Грузии прогнозировали 29-е место. Стоит отметить, что это предварительные данные, которые букмекеры публикуют перед конкурсом, и они систематически меняются.
Группа Circus Mircus выступит на сцене Евровидения с песней Lock Me In.
"Евровидение - 2022" пройдет в Турине (Италия), благодаря победе Måneskin с песней Zitti e buoni на конкурсе предыдущего года, проходившем в Роттердаме, Нидерланды. До этого Италия принимала у себя "Евровидение" в 1965 и 1991 годах. Первый и второй полуфиналы состоятся 10 и 12 мая, а финал — 14 мая. В конкурсе будет участвовать 40 стран.