https://sputnik-georgia.ru/20220408/ischenko-iz-za-blokady-kaliningrada-mozhet-nachatsya-yadernaya-voyna---video-265845622.html
Ищенко: из-за блокады Калининграда может начаться ядерная война – видео
Ищенко: из-за блокады Калининграда может начаться ядерная война – видео
К чему приведет накачка Украины оружием? Насколько велика вероятность голода в Европе и ядерной войны в странах Балтии? Об этом рассказал в интервью "Sputnik... 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T15:17+0400
2022-04-08T15:17+0400
2022-04-08T15:20+0400
обострение ситуации вокруг украины 2022
мультимедиа
видео
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Отмечено, что западные спецслужбы готовят новые провокации на Украине по аналогии с инсценировкой в Буче.При этом США сделают все, чтобы затянуть проведение российской спецоперации.Зачем Европу склоняют к прямому участию в украинских событиях? Насколько велика вероятность голода в Европе? Как ответит Москва в случае реализации странами Балтии угрозы заблокировать Калининград и чего ждать тогда от США? Смотрите подробнее в нашем видео.
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2022
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MIA „Rosiya Segodnya“
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, видео
Ищенко: из-за блокады Калининграда может начаться ядерная война – видео
15:17 08.04.2022 (обновлено: 15:20 08.04.2022)
К чему приведет накачка Украины оружием? Насколько велика вероятность голода в Европе и ядерной войны в странах Балтии? Об этом рассказал в интервью "Sputnik на русском" политолог Ростислав Ищенко
Отмечено, что западные спецслужбы готовят новые провокации на Украине по аналогии с инсценировкой в Буче.
При этом США сделают все, чтобы затянуть проведение российской спецоперации.
Зачем Европу склоняют к прямому участию в украинских событиях? Насколько велика вероятность голода в Европе? Как ответит Москва в случае реализации странами Балтии угрозы заблокировать Калининград и чего ждать тогда от США? Смотрите подробнее в нашем видео.