https://sputnik-georgia.ru/20220408/ischenko-iz-za-blokady-kaliningrada-mozhet-nachatsya-yadernaya-voyna---video-265845622.html

Ищенко: из-за блокады Калининграда может начаться ядерная война – видео

Ищенко: из-за блокады Калининграда может начаться ядерная война – видео

К чему приведет накачка Украины оружием? Насколько велика вероятность голода в Европе и ядерной войны в странах Балтии? Об этом рассказал в интервью "Sputnik... 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T15:17+0400

2022-04-08T15:17+0400

2022-04-08T15:20+0400

обострение ситуации вокруг украины 2022

мультимедиа

видео

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/08/265834665_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_0376e2932c90154ce08e5320cc0587d2.jpg

Отмечено, что западные спецслужбы готовят новые провокации на Украине по аналогии с инсценировкой в Буче.При этом США сделают все, чтобы затянуть проведение российской спецоперации.Зачем Европу склоняют к прямому участию в украинских событиях? Насколько велика вероятность голода в Европе? Как ответит Москва в случае реализации странами Балтии угрозы заблокировать Калининград и чего ждать тогда от США? Смотрите подробнее в нашем видео.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

обострение ситуации вокруг украины 2022, видео, мультимедиа, видео