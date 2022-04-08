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Германия экстрадировала разыскиваемого Грузией за пытки заключенных
Германия экстрадировала разыскиваемого Грузией за пытки заключенных
В 2014 году он был приговорен к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T15:46+0400
2022-04-08T15:46+0400
2022-04-08T16:27+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Суд Германии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Грузии об экстрадиции бывшего начальника отдела режима пенитенциарного учреждения №6, осужденного за пытки заключенных, говорится в сообщении на сайте прокуратуры.Прокуратура не стала называть имя и фамилию осужденного, ограничилась лишь инициалами - В. К. Его уже этапировали в грузинскую тюрьму. Руставский городской суд 25 февраля 2014 года признал В. К. виновным по делу о пытках заключенных и приговорил к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца.В. К. занимал должность начальника отдела режима тюрьмы №6 с 26 июня 2007 года до 20 ноября 2012 года.По данным следствия, месте с группой лиц он разработал незаконные методы обращения с заключенными, которые предусматривали их пытки и бесчеловечное обращение. В. К. вместе с другими сотрудниками тюрьмы систематически избивал и пытал заключенных.Передача осужденного грузинской стороне была осуществлена в результате эффективного и успешного сотрудничества Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, МВД и МИД Грузии с компетентными органами Германии, пояснили в прокуратуре.
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новости, грузия, германия, специальная пенитенциарная служба
Германия экстрадировала разыскиваемого Грузией за пытки заключенных
15:46 08.04.2022 (обновлено: 16:27 08.04.2022)
В 2014 году он был приговорен к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Суд Германии удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Грузии об экстрадиции бывшего начальника отдела режима пенитенциарного учреждения №6, осужденного за пытки заключенных, говорится в сообщении
на сайте прокуратуры.
Прокуратура не стала называть имя и фамилию осужденного, ограничилась лишь инициалами - В. К. Его уже этапировали в грузинскую тюрьму.
Руставский городской суд 25 февраля 2014 года признал В. К. виновным по делу о пытках заключенных и приговорил к лишению свободы на 8 лет и 3 месяца.
В. К. занимал должность начальника отдела режима тюрьмы №6 с 26 июня 2007 года до 20 ноября 2012 года.
По данным следствия, месте с группой лиц он разработал незаконные методы обращения с заключенными, которые предусматривали их пытки и бесчеловечное обращение. В. К. вместе с другими сотрудниками тюрьмы систематически избивал и пытал заключенных.
Передача осужденного грузинской стороне была осуществлена в результате эффективного и успешного сотрудничества Генеральной прокуратуры, министерств юстиции, МВД и МИД Грузии с компетентными органами Германии, пояснили в прокуратуре.