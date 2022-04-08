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Казахстан поможет Грузии избежать продуктового дефицита – видео
Казахстан поможет Грузии избежать продуктового дефицита – видео
В Тбилиси проходит грузино-казахстанский бизнес-форум, в ходе которого устанавливаются новые контакты между представителями деловых кругов двух стран... 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T10:00+0400
2022-04-08T10:00+0400
2022-04-08T10:20+0400
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Бизнесмены из Казахстана планируют расширить поставки зерна и муки в Грузию, чтобы в стране не было дефицита из-за кризиса на Украине. За первый день бизнес-форума был заключен ряд сделок и соглашений на общую сумму в 1,2 миллиона долларов. "Из-за того, что Россия и Украина выпадают с аграрного рынка, мы готовы частично заменить их поставки нашим зерном и мукой. Мы сейчас изучаем возможность создать логистический склад, зерновой терминал в Батумском порту", – сказал журналистам Азамат Аскарулы, генеральный директор QAZTRADE.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, экономика грузии, казахстан, грузия, экономика, торговля, видео
Казахстан поможет Грузии избежать продуктового дефицита – видео
10:00 08.04.2022 (обновлено: 10:20 08.04.2022)
В Тбилиси проходит грузино-казахстанский бизнес-форум, в ходе которого устанавливаются новые контакты между представителями деловых кругов двух стран. Подробнее – смотрите в видео Sputnik Грузия
Бизнесмены из Казахстана планируют расширить поставки зерна и муки в Грузию, чтобы в стране не было дефицита из-за кризиса на Украине. За первый день бизнес-форума был заключен ряд сделок и соглашений на общую сумму в 1,2 миллиона долларов.
"Из-за того, что Россия и Украина выпадают с аграрного рынка, мы готовы частично заменить их поставки нашим зерном и мукой. Мы сейчас изучаем возможность создать логистический склад, зерновой терминал в Батумском порту", – сказал журналистам Азамат Аскарулы, генеральный директор QAZTRADE.