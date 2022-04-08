https://sputnik-georgia.ru/20220408/kazakhstan-pomozhet-gruzii-izbezhat-produktovogo-defitsita---video-265834424.html

Казахстан поможет Грузии избежать продуктового дефицита – видео

Казахстан поможет Грузии избежать продуктового дефицита – видео

В Тбилиси проходит грузино-казахстанский бизнес-форум, в ходе которого устанавливаются новые контакты между представителями деловых кругов двух стран... 08.04.2022, Sputnik Грузия

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Бизнесмены из Казахстана планируют расширить поставки зерна и муки в Грузию, чтобы в стране не было дефицита из-за кризиса на Украине. За первый день бизнес-форума был заключен ряд сделок и соглашений на общую сумму в 1,2 миллиона долларов. "Из-за того, что Россия и Украина выпадают с аграрного рынка, мы готовы частично заменить их поставки нашим зерном и мукой. Мы сейчас изучаем возможность создать логистический склад, зерновой терминал в Батумском порту", – сказал журналистам Азамат Аскарулы, генеральный директор QAZTRADE.

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