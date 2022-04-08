https://sputnik-georgia.ru/20220408/komitetu-parlamenta-gruzii-ne-ponravilsya-zakonoproekt-po-dekriminalizatsii-marikhuany-265856486.html
Комитету парламента Грузии не понравился законопроект по декриминализации марихуаны
Комитету парламента Грузии не понравился законопроект по декриминализации марихуаны
Оппозиция предложила отменить уголовное наказание за хранение, приобретение, реализацию и пересылку марихуаны 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T21:38+0400
2022-04-08T21:38+0400
2022-04-08T21:38+0400
грузия
политика
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декриминализация марихуаны
партия "гирчи"
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения провалил законопроект оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи" о декриминализации хранения марихуаны.Представители партии предложили в законопроекте отменить уголовное наказание за хранение, приобретение, реализацию и пересылку марихуаны и конопли и амнистировать осужденных за эти преступления.При этом он отметил, что комитет готов пересмотреть законопроект в сотрудничестве с оппозиционной партии для смягчения политики в отношении потребляющих наркотики, которое не навредит обществу.На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.В Грузии легализовано курение марихуаны в строго определенных законом местах, а ее хранение и приобретение для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением.Что касается реализации, пересылки и хранения в крупном размере – в Грузии это уголовное преступление.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, декриминализация марихуаны, партия "гирчи"
Комитету парламента Грузии не понравился законопроект по декриминализации марихуаны
Оппозиция предложила отменить уголовное наказание за хранение, приобретение, реализацию и пересылку марихуаны
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения провалил законопроект оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи" о декриминализации хранения марихуаны.
Представители партии предложили в законопроекте отменить уголовное наказание за хранение, приобретение, реализацию и пересылку марихуаны и конопли и амнистировать осужденных за эти преступления.
"То, что мы обсуждаем, частично служит популяризации марихуаны, и мне это не нравится, так как это опасно. Декриминализация должна быть умеренной, а законопроект фактически предполагает легализацию марихуаны", - сказал председатель комитета Дмитрий Хундадзе журналистам.
При этом он отметил, что комитет готов пересмотреть законопроект в сотрудничестве с оппозиционной партии для смягчения политики в отношении потребляющих наркотики, которое не навредит обществу.
На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.
В Грузии легализовано курение марихуаны в строго определенных законом местах, а ее хранение и приобретение для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением.
Что касается реализации, пересылки и хранения в крупном размере – в Грузии это уголовное преступление.