https://sputnik-georgia.ru/20220408/komitetu-parlamenta-gruzii-ne-ponravilsya-zakonoproekt-po-dekriminalizatsii-marikhuany-265856486.html

Комитету парламента Грузии не понравился законопроект по декриминализации марихуаны

Комитету парламента Грузии не понравился законопроект по декриминализации марихуаны

Оппозиция предложила отменить уголовное наказание за хранение, приобретение, реализацию и пересылку марихуаны 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T21:38+0400

2022-04-08T21:38+0400

2022-04-08T21:38+0400

грузия

политика

новости

декриминализация марихуаны

партия "гирчи"

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Парламентский комитет по вопросам здравоохранения провалил законопроект оппозиционной партии "Новый политический центр – Гирчи" о декриминализации хранения марихуаны.Представители партии предложили в законопроекте отменить уголовное наказание за хранение, приобретение, реализацию и пересылку марихуаны и конопли и амнистировать осужденных за эти преступления.При этом он отметил, что комитет готов пересмотреть законопроект в сотрудничестве с оппозиционной партии для смягчения политики в отношении потребляющих наркотики, которое не навредит обществу.На сегодняшний день курение марихуаны возможно только дома, и то если там нет несовершеннолетних.В Грузии легализовано курение марихуаны в строго определенных законом местах, а ее хранение и приобретение для личных целей, а также курение в неположенном месте является административным нарушением.Что касается реализации, пересылки и хранения в крупном размере – в Грузии это уголовное преступление.

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грузия, политика, новости, декриминализация марихуаны, партия "гирчи"