https://sputnik-georgia.ru/20220408/letom-v-gruziyu-budut-letat-samolety-34-aviakompaniy-iz-30-stran-265831960.html

Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран

Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран

Наибольшее число полетов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда можно будет улететь по 32 направлениям 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T10:38+0400

2022-04-08T10:38+0400

2022-04-08T10:38+0400

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агентство гражданской авиации

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Агентство гражданской авиации утвердило план полетов летнего навигационного сезона на 2022 год, согласно которому в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпании, говорится в сообщении ведомства.В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.При этом в Агентстве отмечают, что на пик летнего сезона ожидается увеличение числа полетов.Наибольшее число полетов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда можно будет улететь по 32 направлениям в страны Европы и Азии.Из Кутаисского международного аэропорта самолеты будут летать по 27 направлениям, а из Батумского международного аэропорта – по восьми.Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году в Грузию всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% прибыли в страну через грузинские аэропорты.

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грузия, туризм, новости, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, агентство гражданской авиации