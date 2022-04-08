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Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран
Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран
Наибольшее число полетов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда можно будет улететь по 32 направлениям 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T10:38+0400
2022-04-08T10:38+0400
2022-04-08T10:38+0400
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авиасообщение в грузии
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Агентство гражданской авиации утвердило план полетов летнего навигационного сезона на 2022 год, согласно которому в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпании, говорится в сообщении ведомства.В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.При этом в Агентстве отмечают, что на пик летнего сезона ожидается увеличение числа полетов.Наибольшее число полетов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда можно будет улететь по 32 направлениям в страны Европы и Азии.Из Кутаисского международного аэропорта самолеты будут летать по 27 направлениям, а из Батумского международного аэропорта – по восьми.Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году в Грузию всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% прибыли в страну через грузинские аэропорты.
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грузия, туризм, новости, тбилисский международный аэропорт, батумский международный аэропорт, авиасообщение в грузии, агентство гражданской авиации
Летом в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпаний из 30 стран
Наибольшее число полетов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда можно будет улететь по 32 направлениям
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Агентство гражданской авиации утвердило план полетов летнего навигационного сезона на 2022 год, согласно которому в Грузию будут летать самолеты 34 авиакомпании, говорится в сообщении ведомства.
В 2021 году в Грузии оперировало 40 международных авиакомпаний, которые перевезли около 2,5 миллиона пассажиров посредством регулярных и нерегулярных рейсов. В период до пандемии коронавируса, повлекшей за собой прекращение полетов, в 2019 году на рынке оперировали 46 авиакомпаний, число же перевезенных пассажиров достигало 5,2 миллиона.
Согласно сообщению
, полеты в летний период будут осуществляться по 70 направлениям с частотой 385-395 рейсов в неделю.
При этом в Агентстве отмечают, что на пик летнего сезона ожидается увеличение числа полетов.
Наибольшее число полетов будет осуществляться из Тбилисского международного аэропорта, откуда можно будет улететь по 32 направлениям в страны Европы и Азии.
Из Кутаисского международного аэропорта самолеты будут летать по 27 направлениям, а из Батумского международного аэропорта – по восьми.
Открытие аэропортов для международных путешественников значительно сказалось на общем числе международных путешественников в Грузии. В 2021 году в Грузию всего было осуществлено 1,8 миллиона визитов международных путешественников, из которых 51% прибыли в страну через грузинские аэропорты.