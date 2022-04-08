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"Мы опередили большинство стран Европы" – Церцвадзе о снижении смертности

"Мы опередили большинство стран Европы" – Церцвадзе о снижении смертности

Инфекционист при этом отметил: коронавирус никуда не уйдет, однако людям придется с ним жить 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T13:31+0400

2022-04-08T13:31+0400

2022-04-08T13:31+0400

шестая волна

коронавирус covid-19

грузия

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здравоохранение в грузии

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Благодаря ряду медицинских мероприятий Грузии удалось добиться максимального сокращения числа летальных исходов от COVID-19 и сегодня количество умерших ковид-пациентов намного ниже, чем в большинстве стран Европы, заявил глава тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе.В Грузии за минувшие сутки скончался всего один пациент. Накануне, 7 апреля, впервые за полтора года не умер ни один инфицированный коронавирусом пациент. В последний раз такой случай был зафиксирован 20 сентября 2020 года.Как утверждает инфекционист, с помощью ряда чисто медклинических мероприятий, в частности, проактивного лечения больных разными медикаментами, система здравоохранения Грузии добилась того, что число умерших в стране постепенно снизилось."И сегодня является ниже, чем в большинстве стран Европы", – отметил Церцвадзе. При этом, по словам медика, коронавирус никуда не уйдет, однако людям придется с ним жить.Первый случай смерти от коронавируса в Грузии зафиксировали 4 апреля 2020 года. Это была 79-летняя женщина из региона Квемо Картли. Первый случай коронавируса был выявлен 26 февраля 2020 года. По последним данным, в Грузии с начала пандемии зафиксировано 16 766 случаев смерти из-за коронавируса.В начале зимы Грузия прошла пик шестой волны коронавируса. Штамм "омикрон" оказался настолько заразным, что за сутки 31 января выявили более 26 тысяч случаев инфицирования. В феврале эпидобстановка в Грузии начала резко улучшаться. В последние дни прирост – в среднем до 300-500 случаев.

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коронавирус covid-19, грузия, общество, новости, здравоохранение в грузии