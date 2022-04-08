https://sputnik-georgia.ru/20220408/opolzen-povredil-dorogu-na-zapade-gruzii-265835533.html

Оползень повредил дорогу на западе Грузии

Оползень повредил дорогу на западе Грузии

В активном режиме ведутся работы по расширению и расчистке дорог 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T11:18+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Проливные дожди вызвали оползни в горном селе Пипилети на западе Грузии, повредив проезжую часть, сообщает пресс-служба мэрии муниципалитета Они.Уже начаты работы по восстановлению альтернативной дороги, связывающей два населенных пункта Цхмори и Гунда. На месте работает тяжелая техника.В активном режиме ведутся работы по расширению и расчистке дорог.В ближайшее время в Пипилети ждут специалистов Геологической службы Департамента охраны окружающей среды и природных ресурсов, которые изучат ситуацию и подготовят заключение. После этого рабочие приступят к планированию работ по восстановлению поврежденного участка дороги.В свою очередь, синоптики прогнозируют ухудшение погоды – дождь, сильный ветер и туман. В результате таяния снега и обильных осадков в реках Грузии может подняться уровень воды, а в высокогорье – возникнуть опасность схода лавин и оползней.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости