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Певица Нуца Бузаладзе переехала в Дубай
Певица Нуца Бузаладзе переехала в Дубай
Исполнительница призналась, что живет в ОАЭ одна и что начинает карьеру практически с нуля 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T13:48+0400
2022-04-08T13:48+0400
2022-04-08T13:48+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Грузинская певица Нуца Бузаладзе переехала жить в Дубай и уже заключила контракт с местным театром, об этом артистка рассказала в интервью радио Fortuna.Бузаладзе призналась, что поначалу у нее были проблемы с переездом, так как не было резидентства. Однако недавно певица его получила, поэтому теперь может свободно жить в ОАЭ. Девушка также отметила, что в крупнейшем городе в Объединенных Арабских Эмиратах она живет одна."Конечно, это очень тяжело. Но я всегда хотела получить этот опыт, поэтому, думаю, что повзрослею и смогу принимать различные вызовы более самостоятельно. Представьте, в такой большой стране я одна. Но мне повезло, моя лучшая подруга живет здесь уже восемь лет и помогает мне во всем", – сказала Нуца.В планах у исполнительницы проведение концертов в Дубае, а также записи новых песен. В Грузию Бузаладзе, по ее словам, приезжать пока не собирается, если только не будет запланировано каких либо концертов."Здесь я как будто начала все с нуля, что является для меня большим вызовом и дает большую мотивацию. Иногда я скучаю по своим, но потом я представляю, что если захочу, то могу через три часа быть в Тбилиси, и тоска пропадает (смеется)", – делится Бузаладзе.Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.
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нуца бузаладзе, новости, грузия, оаэ, дубай, грузинский шоу-бизнес
Певица Нуца Бузаладзе переехала в Дубай
Исполнительница призналась, что живет в ОАЭ одна и что начинает карьеру практически с нуля
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Грузинская певица Нуца Бузаладзе переехала жить в Дубай и уже заключила контракт с местным театром, об этом артистка рассказала
в интервью радио Fortuna.
Бузаладзе призналась, что поначалу у нее были проблемы с переездом, так как не было резидентства. Однако недавно певица его получила, поэтому теперь может свободно жить в ОАЭ. Девушка также отметила, что в крупнейшем городе в Объединенных Арабских Эмиратах она живет одна.
"Конечно, это очень тяжело. Но я всегда хотела получить этот опыт, поэтому, думаю, что повзрослею и смогу принимать различные вызовы более самостоятельно. Представьте, в такой большой стране я одна. Но мне повезло, моя лучшая подруга живет здесь уже восемь лет и помогает мне во всем", – сказала Нуца.
В планах у исполнительницы проведение концертов в Дубае, а также записи новых песен. В Грузию Бузаладзе, по ее словам, приезжать пока не собирается, если только не будет запланировано каких либо концертов.
"Здесь я как будто начала все с нуля, что является для меня большим вызовом и дает большую мотивацию. Иногда я скучаю по своим, но потом я представляю, что если захочу, то могу через три часа быть в Тбилиси, и тоска пропадает (смеется)", – делится Бузаладзе.
Нуца Бузаладзе известна многим благодаря Международному конкурсу молодых исполнителей популярной музыки "Новая волна", победителем которого стала в 2014 году. Участвовала в шоу-проектах "Танцы со звездами", "Один в один" (Грузия), "Ну-ка, все вместе!" (Россия), "Голос" (Турция) и других.