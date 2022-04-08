https://sputnik-georgia.ru/20220408/pochemu-predstaviteli-gruzii-na-evrovidenii---2022-skryvayut-cvoi-litsa-265734690.html

Почему представители Грузии на "Евровидении - 2022" скрывают cвои лица?

Почему представители Грузии на "Евровидении - 2022" скрывают cвои лица?

Фишка коллектива, судя по всему, юмор на грани абсурда, а также таинственность и загадочность 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T08:01+0400

2022-04-08T08:01+0400

2022-04-08T08:01+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Группа Circus Mircus, которая представит Грузию на Международном песенном конкурсе "Евровидение - 2022", ответила на вопросы поклонников.Члены группы не стали изменять имиджу и снова не раскрыли свои лица в видео, где отвечали на вопросы в масках.Ребята поддерживают тайную атмосферу вокруг своих личностей, и на вопрос "Кто такие члены группы Circus Mircus, как бы вы охарактеризовали друг друга" один из участников, представившись Игорем фон Лихтенштайном, ответил:Судя по всему, юмор и ирония – неотъемлемая часть коллектива, поэтому на вопрос поклонника о том, как ребята готовятся к Евровидению, Лихтенштайн ответил, что недавно начал делать отжимания и сейчас уже может отжаться до 50 раз. По его словам, этот момент один из самых важных факторов успеха группы на конкурсе.В вопросах прозвучало и негодование о том, почему группа не показывает своих лиц. На этот вопрос другой участник коллектива, Бавонц Геворкян, ответил просто: "Я некрасивый, поэтому".Люди также поинтересовались о фаворитах группы на конкурсе, и Лихтенштайн сказал, что восхищен конкурсантом из Индонезии, который, по его мнению, бесспорный победитель. Однако, как известно, Индонезия не принимает участия в конкурсе "Евровидение".Между тем группа Circus Mircus действительно готовится к конкурсу и уже представила клип на песню Lock Me In. В главной роли предстал Ута Бекая, который поет в клоунском ярком костюме на цирковой арене. Вместе с ним на сцене можно увидеть и других персонажей из цирковой тематики.С момента своего основания в 2010 году группа выпустила десять музыкальных клипов в самых разных жанрах. Члены группы говорят, что Circus Mircus – это движение, которое объединяет десятки профессионалов из разных областей для создания беспрецедентного аудиовизуального опыта.Италия принимала конкурс "Евровидения" дважды – Неаполь (1965 год) и Рим (1991 год). На этот раз право принимать "Евровидение" получил город Турин после победы итальянской группы Maneskin с песней Zitti e Buoni в мае 2021 года в Роттердаме.В этом году в 66-м по счету международном песенном конкурсе примут участие конкурсанты из 41 страны.

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Натия Кварцхава https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24015/09/240150950_0:4:514:519_100x100_80_0_0_a0dca08d63767ad7b83e09a49c9fb533.jpg

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евровидение, евровидение 2022, грузия, новости, общество, италия, грузинский шоу-бизнес