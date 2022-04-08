https://sputnik-georgia.ru/20220408/rossiya-ne-zametit-tekhnicheskogo-defolta-no-on-udarit-po-zapadu---ekspert-265854339.html
Россия не заметит технического дефолта, но он ударит по Западу - эксперт
Россия не заметит технического дефолта, но он ударит по Западу - эксперт
Россия впервые расплатилась по российским еврооблигациям почти на $650 млн в рублях. Что подразумевает под собой и как происходит оплата в российской валюте?.. 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T19:31+0400
2022-04-08T19:31+0400
2022-04-08T19:43+0400
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С какими последствиями столкнутся держатели таких бумаг на Западе и какая ситуация будет у российских кредиторов? Почему технический дефолт России может вызвать обвал мировой финансовой системы? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финансовый аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, экспертное мнение, экономика, россия, видео
Россия не заметит технического дефолта, но он ударит по Западу - эксперт
19:31 08.04.2022 (обновлено: 19:43 08.04.2022)
Россия впервые расплатилась по российским еврооблигациям почти на $650 млн в рублях. Что подразумевает под собой и как происходит оплата в российской валюте? Смотрите в видео, что заявил эксперт
С какими последствиями столкнутся держатели таких бумаг на Западе и какая ситуация будет у российских кредиторов? Почему технический дефолт России может вызвать обвал мировой финансовой системы? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском"
рассказал финансовый аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.