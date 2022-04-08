https://sputnik-georgia.ru/20220408/rossiya-ne-zametit-tekhnicheskogo-defolta-no-on-udarit-po-zapadu---ekspert-265854339.html

Россия не заметит технического дефолта, но он ударит по Западу - эксперт

Россия не заметит технического дефолта, но он ударит по Западу - эксперт

Россия впервые расплатилась по российским еврооблигациям почти на $650 млн в рублях. Что подразумевает под собой и как происходит оплата в российской валюте?.. 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T19:31+0400

2022-04-08T19:31+0400

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С какими последствиями столкнутся держатели таких бумаг на Западе и какая ситуация будет у российских кредиторов? Почему технический дефолт России может вызвать обвал мировой финансовой системы? Обо всем этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал финансовый аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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