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Россия вводит новые пошлины на экспорт зерна
Россия вводит новые пошлины на экспорт зерна
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T22:01+0400
2022-04-08T22:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 апреля включительно составит $101,4 за тонну, на вывоз ячменя - $75,4, кукурузы - $70,6 за тонну, следует из данных министерства сельского хозяйства РФ.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в $344,9 за тонну, на ячмень - при цене в $292,8, на кукурузу - в $285,9 за тонну.Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 марта по 12 апреля включительно составляет $96,1 за тонну, кукурузы - $65,8 за тонну.В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов - ред.) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - $200 за тонну, для кукурузы и ячменя - $185.Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.
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россия, новости, экономика, зерно
Россия вводит новые пошлины на экспорт зерна
22:01 08.04.2022 (обновлено: 22:12 08.04.2022)
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 13 по 19 апреля включительно составит $101,4 за тонну, на вывоз ячменя - $75,4, кукурузы - $70,6 за тонну, следует из данных министерства сельского хозяйства РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене в $344,9 за тонну, на ячмень - при цене в $292,8, на кукурузу - в $285,9 за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 марта по 12 апреля включительно составляет $96,1 за тонну, кукурузы - $65,8 за тонну.
В России со 2 июня 2021 года заработала гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера.
Пошлина составляет 70% разницы между индикативной ценой (среднее арифметическое ежедневных ценовых индикаторов - ред.) и базовой ценой. Базовая цена для пшеницы - $200 за тонну, для кукурузы и ячменя - $185.
Для расчета пошлин используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже; сами ставки публикуются на сайте Минсельхоза РФ в последний рабочий день недели. Пошлины применяются с третьего рабочего дня после даты их размещения и до начала действия их очередных значений.
Средства, полученные за счет пошлин, возвращаются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя и распределяются в зависимости от объема произведенной продукции.