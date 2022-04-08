https://sputnik-georgia.ru/20220408/shkola-grebli-poyavitsya-v-gorode-rustavi-265843883.html
В Рустави вскоре появится новая школа гребли
В Рустави вскоре появится новая школа гребли
Школа гребли существовала в Рустави много лет, но не было соответствующей инфраструктуры 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T15:00+0400
2022-04-08T15:00+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Строительство нового многофункционального здания школы гребли в городе Рустави (30 км от Тбилиси) находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.Цель проекта – улучшить инфраструктурную, познавательную, спортивно-рекреационную среду в городе Рустави. В рамках проекта в новом комплексе обустроят спортивные и тренажерные залы, зоны отдыха, концептуальные пространства и т. д.С процессом строительства новой школы Лацабидзе ознакомилась совместно с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и губернатором региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.По словам мэра, школа гребли существовала в Рустави много лет, но не было соответствующей инфраструктуры. Обустроить инфраструктуру новой школы муниципалитету удалось при поддержке бизнеса.Как заявил Гарибашвили, поскольку гребной спорт имеет давнюю традицию существования в городе Рустави, строительство гребного клуба несет особую нагрузку как в историко-культурном, так и в спортивно-познавательном плане.По словам чемпиона Европы и мира по гребле среди молодежи от 18 до 23 лет Александра Цивцивадзе, который также осмотрел новую школу, проект станет отличной мотивацией для приверженцев этого традиционного вида спорта.В процессе реализации проекта были заняты местные жители. После того, как школа гребли заработает, в городе будут созданы дополнительные рабочие места. При этом по решению инвестора активно разрабатывается ряд интересных концепций в части обучения и развития современных технологий.
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грузия, спорт, рустави, новости, общество
В Рустави вскоре появится новая школа гребли
15:00 08.04.2022 (обновлено: 15:43 08.04.2022)
Школа гребли существовала в Рустави много лет, но не было соответствующей инфраструктуры
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Строительство нового многофункционального здания школы гребли в городе Рустави (30 км от Тбилиси) находится на завершающей стадии, сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии.
Цель проекта
– улучшить инфраструктурную, познавательную, спортивно-рекреационную среду в городе Рустави. В рамках проекта в новом комплексе обустроят спортивные и тренажерные залы, зоны отдыха, концептуальные пространства и т. д.
"Строительство школы гребли в Рустави – один из важнейших проектов, у которого особая история в этом городе… Она очень скоро откроется", – заявила мэр Рустави Нино Лацабидзе.
С процессом строительства новой школы Лацабидзе ознакомилась совместно с премьер-министром Ираклием Гарибашвили и губернатором региона Квемо Картли Георгием Дохтуришвили.
По словам мэра, школа гребли существовала в Рустави много лет, но не было соответствующей инфраструктуры. Обустроить инфраструктуру новой школы муниципалитету удалось при поддержке бизнеса.
Как заявил Гарибашвили, поскольку гребной спорт имеет давнюю традицию существования в городе Рустави, строительство гребного клуба несет особую нагрузку как в историко-культурном, так и в спортивно-познавательном плане.
По словам чемпиона Европы и мира по гребле среди молодежи от 18 до 23 лет Александра Цивцивадзе, который также осмотрел новую школу, проект станет отличной мотивацией для приверженцев этого традиционного вида спорта.
В процессе реализации проекта были заняты местные жители. После того, как школа гребли заработает, в городе будут созданы дополнительные рабочие места. При этом по решению инвестора активно разрабатывается ряд интересных концепций в части обучения и развития современных технологий.