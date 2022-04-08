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Школьница из Грузии получила грант на учебу в Гарвардском университете
Школьница из Грузии получила грант на учебу в Гарвардском университете
В Гарварде Нене получила финансирование на общую сумму в 340 тысяч долларов 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T17:17+0400
2022-04-08T17:17+0400
2022-04-08T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Ученица Тбилисской физико-математической школы №42 имени академика И. Векуа Нене Жвания получила финансирование на учебу в одном из самых престижных вузов мира – Гарвардском университете (Harvard University).В Гарварде Нене Жвания получила финансирование на общую сумму в 340 тысяч долларов. Жвания уже зачислена в Гарвард и начнет обучение со следующего года.Нене сделала выбор в пользу специальности физика и компьютерные науки.Стоит отметить, что Гарвард был не единственным американским вузом, предложившим Жвания финансирование. Положительные ответы Жвания пришли из колледжа Роджера Уильямса (RWU) и Корнелльского университета (Cornell University).
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, гарвардский университет, образование, образование в грузии
Школьница из Грузии получила грант на учебу в Гарвардском университете
В Гарварде Нене получила финансирование на общую сумму в 340 тысяч долларов
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Ученица Тбилисской физико-математической школы №42 имени академика И. Векуа Нене Жвания получила финансирование на учебу в одном из самых престижных вузов мира – Гарвардском университете (Harvard University).
Администрация школы называет Жвания одной из самых успешных учениц. Выпускница является обладательницей золотой и бронзовой медалей национального турнира юных натуралистов, а также "серебра" турнира юных физиков.
В Гарварде Нене Жвания получила финансирование на общую сумму в 340 тысяч долларов. Жвания уже зачислена в Гарвард и начнет обучение со следующего года.
Нене сделала выбор в пользу специальности физика и компьютерные науки.
Стоит отметить, что Гарвард был не единственным американским вузом, предложившим Жвания финансирование. Положительные ответы Жвания пришли из колледжа Роджера Уильямса (RWU) и Корнелльского университета (Cornell University).