https://sputnik-georgia.ru/20220408/shkolnitsa-iz-gruzii-poluchila-grant-na-uchebu-v-garvardskom-universitete-265844514.html

Школьница из Грузии получила грант на учебу в Гарвардском университете

Школьница из Грузии получила грант на учебу в Гарвардском университете

В Гарварде Нене получила финансирование на общую сумму в 340 тысяч долларов 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Ученица Тбилисской физико-математической школы №42 имени академика И. Векуа Нене Жвания получила финансирование на учебу в одном из самых престижных вузов мира – Гарвардском университете (Harvard University).В Гарварде Нене Жвания получила финансирование на общую сумму в 340 тысяч долларов. Жвания уже зачислена в Гарвард и начнет обучение со следующего года.Нене сделала выбор в пользу специальности физика и компьютерные науки.Стоит отметить, что Гарвард был не единственным американским вузом, предложившим Жвания финансирование. Положительные ответы Жвания пришли из колледжа Роджера Уильямса (RWU) и Корнелльского университета (Cornell University).

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, гарвардский университет, образование, образование в грузии