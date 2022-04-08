https://sputnik-georgia.ru/20220408/skolko-turistov-posetilo-gruziyu-s-nachala-goda-265831785.html
Сколько туристов посетило Грузию с начала года
Сколько туристов посетило Грузию с начала года
Наибольшее количество визитов в Грузию в январе-марте осуществили граждане Турции 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T09:01+0400
2022-04-08T09:01+0400
2022-04-08T09:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2022 года выросло на 268,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в первом квартале приняла 576,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 35,6%.По данным ведомства, из общего числа визитов, 460 тысяч были туристическими, что на 328% больше, чем в январе-марте 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 52,1%.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 году осуществили граждане Турции – 103,8 тысячи, что на 104,7% больше, чем в 2021 году, и на 51,6% меньше, чем в 2019 году.Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В первом квартале они въезжали в Грузию 55,1 тысячи раз. Это больше на 194,2%, чем за тот же период 2021 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 52,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 46,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 179 тысяч путешественников.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, туризм, экономика, новости, национальная администрация туризма грузии
Сколько туристов посетило Грузию с начала года
Наибольшее количество визитов в Грузию в январе-марте осуществили граждане Турции
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2022 года выросло на 268,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.
Грузия в первом квартале приняла 576,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 35,6%.
По данным ведомства
, из общего числа визитов, 460 тысяч были туристическими, что на 328% больше, чем в январе-марте 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 52,1%.
Лидеры по визитам в Грузию
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 году осуществили граждане Турции – 103,8 тысячи, что на 104,7% больше, чем в 2021 году, и на 51,6% меньше, чем в 2019 году.
Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В первом квартале они въезжали в Грузию 55,1 тысячи раз. Это больше на 194,2%, чем за тот же период 2021 года.
Как приезжают туристы в Грузию
Основная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 52,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.
На втором месте – посещение страны воздушным путем – 46,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 179 тысяч путешественников.