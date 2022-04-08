https://sputnik-georgia.ru/20220408/skolko-turistov-posetilo-gruziyu-s-nachala-goda-265831785.html

Сколько туристов посетило Грузию с начала года

Сколько туристов посетило Грузию с начала года

Наибольшее количество визитов в Грузию в январе-марте осуществили граждане Турции 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T09:01+0400

2022-04-08T09:01+0400

2022-04-08T09:01+0400

грузия

туризм

экономика

новости

национальная администрация туризма грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/01/16/263811478_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_fce2a176a2af6d672529270afd3e0d8c.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Число визитов международных путешественников в Грузию в январе-марте 2022 года выросло на 268,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении на сайте Национальной администрации туризма.Грузия в первом квартале приняла 576,5 тысячи международных визитеров и восстановила показатели 2019 года на 35,6%.По данным ведомства, из общего числа визитов, 460 тысяч были туристическими, что на 328% больше, чем в январе-марте 2021 года. По сравнению с 2019 годом поток восстановлен на 52,1%.Лидеры по визитам в ГрузиюНаибольшее число визитов в Грузию в январе-марте 2022 году осуществили граждане Турции – 103,8 тысячи, что на 104,7% больше, чем в 2021 году, и на 51,6% меньше, чем в 2019 году.Также выросло число представителей грузинской диаспоры, посещающих историческую родину. В первом квартале они въезжали в Грузию 55,1 тысячи раз. Это больше на 194,2%, чем за тот же период 2021 года.Как приезжают туристы в ГрузиюОсновная часть туристов приезжала в Грузию через сухопутные границы страны – 52,6% от общего числа иностранцев. По числу въехавших в страну лидирует КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе, на втором месте – КПП "Казбеги" на грузино-российской границе.На втором месте – посещение страны воздушным путем – 46,5% от общего числа иностранцев. Тут лидирует Тбилисский международный аэропорт, услугами которого воспользовались 179 тысяч путешественников.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, туризм, экономика, новости, национальная администрация туризма грузии