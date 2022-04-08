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Спикер парламента Грузии отказался ехать в Киев
Спикер парламента Грузии отказался ехать в Киев
Наша поддержка и партнерство не заслуживают попыток властей Украины разделить грузинский народ и власть Грузии, заявил спикер 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T22:34+0400
2022-04-08T22:34+0400
2022-04-08T22:38+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал неуместным приглашение посетить Украину на фоне обвинений в адрес Грузии.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.При этом он отметил, что Грузия продолжит поддержку Украины, однако у нее есть определенные вопросы к ее властям.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, политика, новости, парламент грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022
Спикер парламента Грузии отказался ехать в Киев
22:34 08.04.2022 (обновлено: 22:38 08.04.2022)
Наша поддержка и партнерство не заслуживают попыток властей Украины разделить грузинский народ и власть Грузии, заявил спикер
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал неуместным приглашение посетить Украину на фоне обвинений в адрес Грузии.
Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.
"Наша поддержка и партнерство не заслуживают попыток властей Украины и ее высокопоставленных чиновников разделить грузинский народ и власть Грузии, открыть в Грузии второй фронт, необоснованных демаршей, безосновательных обвинений в контрабанде … На этом фоне официальное приглашение выглядит неуместно", - говорится в распространенном заявлении председателя парламента.
При этом он отметил, что Грузия продолжит поддержку Украины, однако у нее есть определенные вопросы к ее властям.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.
В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.
В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.