https://sputnik-georgia.ru/20220408/spiker-parlamenta-gruzii-otkazalsya-ekhat-v-kiev-265857182.html

Спикер парламента Грузии отказался ехать в Киев

Спикер парламента Грузии отказался ехать в Киев

Наша поддержка и партнерство не заслуживают попыток властей Украины разделить грузинский народ и власть Грузии, заявил спикер 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T22:34+0400

2022-04-08T22:34+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили назвал неуместным приглашение посетить Украину на фоне обвинений в адрес Грузии.Ранее Главное управление разведки МО Украины заявило, что Россия в целях обхода санкций налаживает каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии. При этом было отмечено, что представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов.При этом он отметил, что Грузия продолжит поддержку Украины, однако у нее есть определенные вопросы к ее властям.Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина ждет от Грузии "официальных доказательств и убедительных аргументов" того, что грузинская территория не используется для контрабанды товаров в Россию.В ответ власти Грузии заявили, что это Украина должна предоставить доказательства своих обвинений или дать опровержение. По их словам, обвинения являются абсурдными. В свою очередь, Служба госбезопасности Грузии напомнила украинской стороне, что обмен подобной информацией предусмотрен рядом межгосударственных соглашений.В Минфине Грузии отметили, что с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении России Грузия осуществляет строжайший контроль на всех таможенно-пропускных пунктах в стране и проверяет ввоз и вывоз грузов.

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грузия, политика, новости, парламент грузии, обострение ситуации вокруг украины 2022