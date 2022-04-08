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США вывели из-под антироссийских санкций сделки с интернет-оборудованием

США вывели из-под антироссийских санкций сделки с интернет-оборудованием

Разрешены экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или посредством других стран с территории США 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T17:02+0400

2022-04-08T17:02+0400

2022-04-08T17:02+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Министерство финансов США вывело из-под санкционных запретов против России транзакции, которые затрагивают сделки с телекоммуникационным и интернет-оборудованием. При этом уточняется, что в перечень разрешенных операций входят мгновенный обмен сообщениями, проведение видеоконференций, организация чатов, работа в социальных сетях, обмен фото- и видеоматериалами, блогерская деятельность и регистрация доменов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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в мире, россия, новости, антироссийские санкции, сша, политика