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США вывели из-под антироссийских санкций сделки с интернет-оборудованием
США вывели из-под антироссийских санкций сделки с интернет-оборудованием
Разрешены экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или посредством других стран с территории США 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T17:02+0400
2022-04-08T17:02+0400
2022-04-08T17:02+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Министерство финансов США вывело из-под санкционных запретов против России транзакции, которые затрагивают сделки с телекоммуникационным и интернет-оборудованием. При этом уточняется, что в перечень разрешенных операций входят мгновенный обмен сообщениями, проведение видеоконференций, организация чатов, работа в социальных сетях, обмен фото- и видеоматериалами, блогерская деятельность и регистрация доменов.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, новости, антироссийские санкции, сша, политика
США вывели из-под антироссийских санкций сделки с интернет-оборудованием
Разрешены экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или посредством других стран с территории США
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Министерство финансов США вывело из-под санкционных запретов против России транзакции, которые затрагивают сделки с телекоммуникационным и интернет-оборудованием.
"Разрешены экспорт, реэкспорт, продажа, поставки напрямую или посредством других стран с территории Штатов при участии американских гражданин услуг, программного и другого оборудования, технологий, которые нужны для телекоммуникационного обмена в Сети", – говорится в сообщении американского ведомства, сообщает РИА Новости
.
При этом уточняется, что в перечень разрешенных операций входят мгновенный обмен сообщениями, проведение видеоконференций, организация чатов, работа в социальных сетях, обмен фото- и видеоматериалами, блогерская деятельность и регистрация доменов.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.