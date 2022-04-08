https://sputnik-georgia.ru/20220408/stalo-izvestno-samoe-modnoe-plate-leta-2022-goda-265842739.html

Стало известно самое модное платье лета 2022 года

Стало известно самое модное платье лета 2022 года

Модницы могут выбирать желаемый предмет гардероба и с удовольствием ждать лета 08.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Платье-рубашка названо самым модным нарядом грядущего лета 2022 – наиболее актуальный предмет гардероба озвучил известный британский модный эксперт Дина Ван Туллекен, пишет Daily Mail.По словам эксперта, такое универсальное платье одновременно и классика, оно уместно и в повседневной жизни, и в офисе, а также на пляже или вечеринке. Любопытно, что сначала платье-рубашку разработали на основе мужской рубашки. Потом модельеры сделали его более утонченнее и элегантнее. Так, бренд Gucci добавил базовой модели плиссировку, Valentino – декольте и кружево, а Marni – цветочный принт.Как утверждает Ван Туллекен, альтернативные вариации платья-рубашки можно обнаружить и у бюджетных марок. Но при покупке нужно обращать внимание на крой изделия, отдавая предпочтение нарядам из легких тканей и ярких цветов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, мода