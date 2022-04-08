https://sputnik-georgia.ru/20220408/stalo-izvestno-samoe-modnoe-plate-leta-2022-goda-265842739.html
Стало известно самое модное платье лета 2022 года
Стало известно самое модное платье лета 2022 года
Модницы могут выбирать желаемый предмет гардероба и с удовольствием ждать лета 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T18:01+0400
2022-04-08T18:01+0400
2022-04-08T18:01+0400
общество
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Платье-рубашка названо самым модным нарядом грядущего лета 2022 – наиболее актуальный предмет гардероба озвучил известный британский модный эксперт Дина Ван Туллекен, пишет Daily Mail.По словам эксперта, такое универсальное платье одновременно и классика, оно уместно и в повседневной жизни, и в офисе, а также на пляже или вечеринке. Любопытно, что сначала платье-рубашку разработали на основе мужской рубашки. Потом модельеры сделали его более утонченнее и элегантнее. Так, бренд Gucci добавил базовой модели плиссировку, Valentino – декольте и кружево, а Marni – цветочный принт.Как утверждает Ван Туллекен, альтернативные вариации платья-рубашки можно обнаружить и у бюджетных марок. Но при покупке нужно обращать внимание на крой изделия, отдавая предпочтение нарядам из легких тканей и ярких цветов.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, мода
Стало известно самое модное платье лета 2022 года
Модницы могут выбирать желаемый предмет гардероба и с удовольствием ждать лета
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Платье-рубашка названо самым модным нарядом грядущего лета 2022 – наиболее актуальный предмет гардероба озвучил известный британский модный эксперт Дина Ван Туллекен, пишет Daily Mail
.
По словам эксперта, такое универсальное платье одновременно и классика, оно уместно и в повседневной жизни, и в офисе, а также на пляже или вечеринке.
Такой фасон с удовольствием выбирают большинство знаменитостей. Среди них – Кейт Миддлтон, Тереза Мэй, Ким Кардашьян, Рианна и многие другие.
Любопытно, что сначала платье-рубашку разработали на основе мужской рубашки. Потом модельеры сделали его более утонченнее и элегантнее. Так, бренд Gucci добавил базовой модели плиссировку, Valentino – декольте и кружево, а Marni – цветочный принт.
Как утверждает Ван Туллекен, альтернативные вариации платья-рубашки можно обнаружить и у бюджетных марок. Но при покупке нужно обращать внимание на крой изделия, отдавая предпочтение нарядам из легких тканей и ярких цветов.