https://sputnik-georgia.ru/20220408/strelba-v-tsentre-tel-aviva-novyy-terakt-v-stolitse-izrailya---foto-265852933.html

Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото

Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото

Террористический акт произошел в центре Тель-Авива накануне вечером. Неизвестные открыли стрельбу по людям. Смотрите в фотоленте, как действовала полиция после... 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T18:53+0400

2022-04-08T18:53+0400

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израиль

теракт

террористы

борьба с терроризмом

тель-авив

фотоленты

мультимедиа

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Новое нападение произошло в столице Израиля - Тель-Авиве, где с начала года радикалы и экстремисты активизировали свои действия. В ходе нынешнего нападения стрельба велась одновременно в нескольких местах у торгового центра. Один из нападавших сразу был обезврежен.

израиль

тель-авив

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израиль, теракт, террористы, борьба с терроризмом, тель-авив, фотоленты, мультимедиа, фото