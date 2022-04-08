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Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото
Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото
Террористический акт произошел в центре Тель-Авива накануне вечером. Неизвестные открыли стрельбу по людям. Смотрите в фотоленте, как действовала полиция после... 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T18:53+0400
2022-04-08T18:53+0400
2022-04-08T19:01+0400
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Новое нападение произошло в столице Израиля - Тель-Авиве, где с начала года радикалы и экстремисты активизировали свои действия. В ходе нынешнего нападения стрельба велась одновременно в нескольких местах у торгового центра. Один из нападавших сразу был обезврежен.
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израиль, теракт, террористы, борьба с терроризмом, тель-авив, фотоленты, мультимедиа, фото
Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото 18:53 08.04.2022 (обновлено: 19:01 08.04.2022)
Террористический акт произошел в центре Тель-Авива накануне вечером. Неизвестные открыли стрельбу по людям. Смотрите в фотоленте, как действовала полиция после нападения
Новое нападение произошло в столице Израиля - Тель-Авиве, где с начала года радикалы и экстремисты активизировали свои действия. В ходе нынешнего нападения стрельба велась одновременно в нескольких местах у торгового центра. Один из нападавших сразу был обезврежен.
Террористический акт произошел в центре Тель-Авива у торгового центра.
Неизвестные открыли стрельбу по людям в оживленном месте.
Стрельба по людям велась одновременно с разных направлений.
© REUTERS / CORINNA KERN
Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека.
Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека.
Десять человек в результате стрельбы террористов по людям получили ранения.
© REUTERS / STRINGER
Четверо раненых в результате террористического нападения находятся в крайне тяжелом состоянии.
Четверо раненых в результате террористического нападения находятся в крайне тяжелом состоянии.
Вначале была информация, что стрелявших трое, потом уточнили - их было двое.
На место нападения сразу были направлены подразделения силовых структур.
Одного обезвредили на месте. Им оказался житель Палестины.
Еще один террорист укрылся в здании, израильские силовики начали его штурм.
Полиция Тель-Авива призвала граждан без необходимости не покидать свои дома.
© REUTERS / CORINNA KERN
В настоящее время полиция Тель-Авива ведет розыск сообщников террористов, устроивших вооруженное нападение.
В настоящее время полиция Тель-Авива ведет розыск сообщников террористов, устроивших вооруженное нападение.