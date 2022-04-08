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Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото
Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото
Террористический акт произошел в центре Тель-Авива накануне вечером. Неизвестные открыли стрельбу по людям. Смотрите в фотоленте, как действовала полиция после... 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T18:53+0400
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израиль
теракт
террористы
борьба с терроризмом
тель-авив
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Новое нападение произошло в столице Израиля - Тель-Авиве, где с начала года радикалы и экстремисты активизировали свои действия. В ходе нынешнего нападения стрельба велась одновременно в нескольких местах у торгового центра. Один из нападавших сразу был обезврежен.
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израиль, теракт, террористы, борьба с терроризмом, тель-авив, фотоленты, мультимедиа, фото

Стрельба в центре Тель-Авива: новый теракт в столице Израиля - фото

18:53 08.04.2022 (обновлено: 19:01 08.04.2022)
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Террористический акт произошел в центре Тель-Авива накануне вечером. Неизвестные открыли стрельбу по людям. Смотрите в фотоленте, как действовала полиция после нападения
Новое нападение произошло в столице Израиля - Тель-Авиве, где с начала года радикалы и экстремисты активизировали свои действия. В ходе нынешнего нападения стрельба велась одновременно в нескольких местах у торгового центра. Один из нападавших сразу был обезврежен.
© REUTERS / STRINGER

Террористический акт произошел в центре Тель-Авива у торгового центра.

Террористический акт произошел в центре Тель-Авива у торгового центра. - Sputnik Грузия
1/12
© REUTERS / STRINGER

Террористический акт произошел в центре Тель-Авива у торгового центра.

© REUTERS / CORINNA KERN

Неизвестные открыли стрельбу по людям в оживленном месте.

Неизвестные открыли стрельбу по людям в оживленном месте. - Sputnik Грузия
2/12
© REUTERS / CORINNA KERN

Неизвестные открыли стрельбу по людям в оживленном месте.

© REUTERS / AMMAR AWAD

Стрельба по людям велась одновременно с разных направлений.

Стрельба по людям велась одновременно с разных направлений. - Sputnik Грузия
3/12
© REUTERS / AMMAR AWAD

Стрельба по людям велась одновременно с разных направлений.

© REUTERS / CORINNA KERN

Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека.

Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека. - Sputnik Грузия
4/12
© REUTERS / CORINNA KERN

Как сообщает государственная телерадиокорпорация КАН, в результате стрельбы погибли два человека.

© REUTERS / GIDEON MARKOWICZ

Десять человек в результате стрельбы террористов по людям получили ранения.

Десять человек в результате стрельбы террористов по людям получили ранения. - Sputnik Грузия
5/12
© REUTERS / GIDEON MARKOWICZ

Десять человек в результате стрельбы террористов по людям получили ранения.

© REUTERS / STRINGER

Четверо раненых в результате террористического нападения находятся в крайне тяжелом состоянии.

Четверо раненых в результате террористического нападения находятся в крайне тяжелом состоянии. - Sputnik Грузия
6/12
© REUTERS / STRINGER

Четверо раненых в результате террористического нападения находятся в крайне тяжелом состоянии.

© REUTERS / AMMAR AWAD

Вначале была информация, что стрелявших трое, потом уточнили - их было двое.

Вначале была информация, что стрелявших трое, потом уточнили - их было двое. - Sputnik Грузия
7/12
© REUTERS / AMMAR AWAD

Вначале была информация, что стрелявших трое, потом уточнили - их было двое.

© REUTERS / AMMAR AWAD

На место нападения сразу были направлены подразделения силовых структур.

На место нападения сразу были направлены подразделения силовых структур. - Sputnik Грузия
8/12
© REUTERS / AMMAR AWAD

На место нападения сразу были направлены подразделения силовых структур.

© REUTERS / AMMAR AWAD

Одного обезвредили на месте. Им оказался житель Палестины.

Одного обезвредили на месте. Им оказался житель Палестины. - Sputnik Грузия
9/12
© REUTERS / AMMAR AWAD

Одного обезвредили на месте. Им оказался житель Палестины.

© REUTERS / AMMAR AWAD

Еще один террорист укрылся в здании, израильские силовики начали его штурм.

Еще один террорист укрылся в здании, израильские силовики начали его штурм. - Sputnik Грузия
10/12
© REUTERS / AMMAR AWAD

Еще один террорист укрылся в здании, израильские силовики начали его штурм.

© REUTERS / NIR ELIAS

Полиция Тель-Авива призвала граждан без необходимости не покидать свои дома.

Полиция Тель-Авива призвала граждан без необходимости не покидать свои дома. - Sputnik Грузия
11/12
© REUTERS / NIR ELIAS

Полиция Тель-Авива призвала граждан без необходимости не покидать свои дома.

© REUTERS / CORINNA KERN

В настоящее время полиция Тель-Авива ведет розыск сообщников террористов, устроивших вооруженное нападение.

В настоящее время полиция Тель-Авива ведет розыск сообщников террористов, устроивших вооруженное нападение. - Sputnik Грузия
12/12
© REUTERS / CORINNA KERN

В настоящее время полиция Тель-Авива ведет розыск сообщников террористов, устроивших вооруженное нападение.

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