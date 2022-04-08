https://sputnik-georgia.ru/20220408/tendentsii-rosta-ekonomiki-gruzii-obnadezhivayut---premer-265856222.html
Тенденции роста экономики Грузии обнадеживают - премьер
Тенденции роста экономики Грузии обнадеживают - премьер
Грузии сейчас нужны мир, стабильность, развитие, строительство, заявил премьер 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T21:11+0400
2022-04-08T21:11+0400
2022-04-08T21:18+0400
грузия
экономика
новости
ираклий гарибашвили
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии мотивировано более интенсивно продолжить работу для сохранения темпов роста экономики, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Процесс восстановления экономики Грузии быстрыми темпами продолжается. Реальный рост ВВП в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль - 16,3%.По словам премьера, двузначный экономический рост очень обнадеживает."Нам сейчас нужен мир, стабильность, развитие, строительство, у нас очень надежный экономический рост, у нас двузначный экономический рост в январе-феврале, очень сильный экономический рост, что, конечно, очень обнадеживающе для нас", - сказал он.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили
Тенденции роста экономики Грузии обнадеживают - премьер
21:11 08.04.2022 (обновлено: 21:18 08.04.2022)
Грузии сейчас нужны мир, стабильность, развитие, строительство, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии мотивировано более интенсивно продолжить работу для сохранения темпов роста экономики, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Процесс восстановления экономики Грузии быстрыми темпами продолжается. Реальный рост ВВП в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль - 16,3%.
"Необходимо сохранить этот темп, все правительство мотивировано продолжать работу с большей интенсивностью, и я думаю, что и этот год у нас должен быть очень успешным", - сказал Гарибашвили журналистам.
По словам премьера, двузначный экономический рост очень обнадеживает.
"Нам сейчас нужен мир, стабильность, развитие, строительство, у нас очень надежный экономический рост, у нас двузначный экономический рост в январе-феврале, очень сильный экономический рост, что, конечно, очень обнадеживающе для нас", - сказал он.
После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.