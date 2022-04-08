https://sputnik-georgia.ru/20220408/tendentsii-rosta-ekonomiki-gruzii-obnadezhivayut---premer-265856222.html

Тенденции роста экономики Грузии обнадеживают - премьер

Тенденции роста экономики Грузии обнадеживают - премьер

Грузии сейчас нужны мир, стабильность, развитие, строительство, заявил премьер 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T21:11+0400

2022-04-08T21:11+0400

2022-04-08T21:18+0400

грузия

экономика

новости

ираклий гарибашвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/10/259649514_0:208:2048:1361_1920x0_80_0_0_afd85d202b1be1dfe2f938d1584881d2.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Правительство Грузии мотивировано более интенсивно продолжить работу для сохранения темпов роста экономики, заявил журналистам премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Процесс восстановления экономики Грузии быстрыми темпами продолжается. Реальный рост ВВП в феврале 2022 года составил 14,6% по сравнению с тем же периодом 2021 года, а средний показатель за январь-февраль - 16,3%.По словам премьера, двузначный экономический рост очень обнадеживает."Нам сейчас нужен мир, стабильность, развитие, строительство, у нас очень надежный экономический рост, у нас двузначный экономический рост в январе-феврале, очень сильный экономический рост, что, конечно, очень обнадеживающе для нас", - сказал он.После спада экономики в 2020 году на 6,8%, с апреля 2021 года идет довольно быстрый процесс восстановления, что отражается практически на всех экономических параметрах. Это рост экспорта и импорта, денежных перечислений и увеличение оборота предприятий. По предварительным данным, экономический рост Грузии в 2021 году составил 10,6%.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, ираклий гарибашвили