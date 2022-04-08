https://sputnik-georgia.ru/20220408/uchenye-dokazali-polzu-vr-tekhnologiy-v-lechenii-psikhoza-265846196.html

Ученые доказали пользу VR-технологий в лечении психоза

Ученые доказали пользу VR-технологий в лечении психоза

Технологии VR показали прекрасные результаты в лечении тяжелых психических расстройств 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T19:10+0400

2022-04-08T19:10+0400

2022-04-08T19:10+0400

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Технологии виртуальной реальности могут помочь в лечении психических заболеваний, а именно психоза - к такому выводу пришли ученые из Национального института исследований здоровья (NIHR) в США. О результатах их исследований пишет журнал The Lancet.Так вот американские ученые совместно с коллегами из Оксфордского университета провели масштабное исследование, в котором доказали пользу VR-технологий в лечении психических расстройств.Специалисты создали спецпрограмму gameChange, которая сфокусирована на проблеме, которая часто встречается у заболевших психозом - сильная фобия выполнений повседневных задач за пределами дома.Речь идет об агорафобии, когда больные не могут выйти из дома, что приводит к десоциализации, разрушению отношений с родными, образования и карьеры.Программа GameChange предназначена для терапии этой фобии и помогает агорафобам имитировать участие в повседневной жизни, постепенно адаптируя пациентов к внешнему миру.Испытания данной методики продемонстрировали колоссальные результаты: большинству больных удалось вновь выходить на улицу после того, как они годами не покидали свои дома.

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2022

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