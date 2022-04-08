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Ученые доказали пользу VR-технологий в лечении психоза
Ученые доказали пользу VR-технологий в лечении психоза
Технологии VR показали прекрасные результаты в лечении тяжелых психических расстройств 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T19:10+0400
2022-04-08T19:10+0400
2022-04-08T19:10+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Технологии виртуальной реальности могут помочь в лечении психических заболеваний, а именно психоза - к такому выводу пришли ученые из Национального института исследований здоровья (NIHR) в США. О результатах их исследований пишет журнал The Lancet.Так вот американские ученые совместно с коллегами из Оксфордского университета провели масштабное исследование, в котором доказали пользу VR-технологий в лечении психических расстройств.Специалисты создали спецпрограмму gameChange, которая сфокусирована на проблеме, которая часто встречается у заболевших психозом - сильная фобия выполнений повседневных задач за пределами дома.Речь идет об агорафобии, когда больные не могут выйти из дома, что приводит к десоциализации, разрушению отношений с родными, образования и карьеры.Программа GameChange предназначена для терапии этой фобии и помогает агорафобам имитировать участие в повседневной жизни, постепенно адаптируя пациентов к внешнему миру.Испытания данной методики продемонстрировали колоссальные результаты: большинству больных удалось вновь выходить на улицу после того, как они годами не покидали свои дома.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ученые, наука, новости, в мире, здоровье, технологии
Ученые доказали пользу VR-технологий в лечении психоза
Технологии VR показали прекрасные результаты в лечении тяжелых психических расстройств
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Технологии виртуальной реальности могут помочь в лечении психических заболеваний, а именно психоза - к такому выводу пришли ученые из Национального института исследований здоровья (NIHR) в США. О результатах их исследований пишет
журнал The Lancet.
Виртуальная реальность (VR) - это искусственно созданный мир, в который человек может полностью "погрузиться" как наблюдатель и участник. Системы VR - техустройства и программное обеспечение, создающие для людей иллюзию присутствия в этом искусственном мире и часто позволяющие манипулировать его объектами.
Так вот американские ученые совместно с коллегами из Оксфордского университета провели масштабное исследование, в котором доказали пользу VR-технологий в лечении психических расстройств.
Специалисты создали спецпрограмму gameChange, которая сфокусирована на проблеме, которая часто встречается у заболевших психозом - сильная фобия выполнений повседневных задач за пределами дома.
Речь идет об агорафобии, когда больные не могут выйти из дома, что приводит к десоциализации, разрушению отношений с родными, образования и карьеры.
Программа GameChange предназначена для терапии этой фобии и помогает агорафобам имитировать участие в повседневной жизни, постепенно адаптируя пациентов к внешнему миру.
Испытания данной методики продемонстрировали колоссальные результаты: большинству больных удалось вновь выходить на улицу после того, как они годами не покидали свои дома.