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В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике
В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике
Потепление на этих территориях наблюдается не первый год, утверждают ученые 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Значительное потепление в Антарктиде и Арктике, случившееся параллельно, скорее всего, простое совпадение, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макаров.Дело в том, что на антарктической станции "Восток" в середине марта термометры зарегистрировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия, тогда как обычно температура для этого сезона была минус 55-60. Тогда же волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия."На мой взгляд, с большой долей вероятности речь идет о простом совпадении. Анализировать временные совпадения - некорректно. Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве", - сказал Макаров.По мнению ученого, потепление наблюдается не первый год - это разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Но говорить, что зафиксированное потепление на обоих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.
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арктика, новости, в мире, россия

В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике

16:01 08.04.2022
© photo: Sputnik / Vera Kostamo / Перейти в фотобанкЭкспедиция Национального парка "Русская Арктика"
Экспедиция Национального парка Русская Арктика - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2022
© photo: Sputnik / Vera Kostamo
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Потепление на этих территориях наблюдается не первый год, утверждают ученые
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Значительное потепление в Антарктиде и Арктике, случившееся параллельно, скорее всего, простое совпадение, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макаров.
Дело в том, что на антарктической станции "Восток" в середине марта термометры зарегистрировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия, тогда как обычно температура для этого сезона была минус 55-60. Тогда же волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.
© photo: Sputnik / Murashko / Перейти в фотобанкБаренцево море
Баренцево море - Sputnik Грузия, 1920, 08.04.2022
Баренцево море
© photo: Sputnik / Murashko
/
Перейти в фотобанк
"На мой взгляд, с большой долей вероятности речь идет о простом совпадении. Анализировать временные совпадения - некорректно. Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве", - сказал Макаров.
По мнению ученого, потепление наблюдается не первый год - это разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Но говорить, что зафиксированное потепление на обоих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.
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