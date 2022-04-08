https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-chem-prichina-rezkogo-potepleniya-v-arktike-i-antarktike-265843456.html

В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике

В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике

Потепление на этих территориях наблюдается не первый год, утверждают ученые 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T16:01+0400

2022-04-08T16:01+0400

2022-04-08T16:01+0400

арктика

новости

в мире

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23389/57/233895759_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_3e156e481d0801bc3127d0a1bb701215.jpg

ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Значительное потепление в Антарктиде и Арктике, случившееся параллельно, скорее всего, простое совпадение, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макаров.Дело в том, что на антарктической станции "Восток" в середине марта термометры зарегистрировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия, тогда как обычно температура для этого сезона была минус 55-60. Тогда же волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия."На мой взгляд, с большой долей вероятности речь идет о простом совпадении. Анализировать временные совпадения - некорректно. Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве", - сказал Макаров.По мнению ученого, потепление наблюдается не первый год - это разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Но говорить, что зафиксированное потепление на обоих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.

арктика

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

арктика, новости, в мире, россия