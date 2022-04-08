https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-chem-prichina-rezkogo-potepleniya-v-arktike-i-antarktike-265843456.html
В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике
В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике
Потепление на этих территориях наблюдается не первый год, утверждают ученые 08.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-08T16:01+0400
2022-04-08T16:01+0400
2022-04-08T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Значительное потепление в Антарктиде и Арктике, случившееся параллельно, скорее всего, простое совпадение, пишет РИА Новости со ссылкой на главу Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макаров.Дело в том, что на антарктической станции "Восток" в середине марта термометры зарегистрировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия, тогда как обычно температура для этого сезона была минус 55-60. Тогда же волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия."На мой взгляд, с большой долей вероятности речь идет о простом совпадении. Анализировать временные совпадения - некорректно. Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве", - сказал Макаров.По мнению ученого, потепление наблюдается не первый год - это разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Но говорить, что зафиксированное потепление на обоих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.
арктика
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MIA „Rosiya Segodnya“
арктика, новости, в мире, россия
В чем причина резкого потепления в Арктике и Антарктике
Потепление на этих территориях наблюдается не первый год, утверждают ученые
ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik.
Значительное потепление в Антарктиде и Арктике, случившееся параллельно, скорее всего, простое совпадение, пишет РИА Новости
со ссылкой на главу Арктического и антарктического научно-исследовательского института Александра Макаров.
Дело в том, что на антарктической станции "Восток" в середине марта термометры зарегистрировали рекордные минус 17,7 градуса Цельсия, тогда как обычно температура для этого сезона была минус 55-60. Тогда же волна тепла накрыла и Арктику - на Шпицбергене зафиксировали рекордные плюс 3,9 градуса Цельсия.
"На мой взгляд, с большой долей вероятности речь идет о простом совпадении. Анализировать временные совпадения - некорректно. Это примерно то же самое, как если мы будем анализировать одновременные снегопады во Владивостоке и дождь в Москве", - сказал Макаров.
По мнению ученого, потепление наблюдается не первый год - это разрушаются ледники Антарктиды, в первую очередь шельфовые. Но говорить, что зафиксированное потепление на обоих полюсах отражает активизацию изменений, пока рано.