https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-gruzii-uvelichili-finansirovanie-religioznykh-organizatsiy-na-million-lari-265839628.html

В Грузии увеличили финансирование религиозных организаций на миллион лари

В Грузии увеличили финансирование религиозных организаций на миллион лари

Эта сумма будет выделена из резервного фонда правительства Грузии 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T12:21+0400

2022-04-08T12:21+0400

2022-04-08T12:38+0400

религия

грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. По решению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили финансирование религиозных организаций в стране возросло на миллион лари (324,6 тысячи долларов), сообщает пресс-служба правительства.С данным решением лидеров религиозных организаций на встрече в администрации правительства Грузии ознакомил председатель Государственного агентства по религиозным вопросам Заза Вашакмадзе.Лидеры религиозных объединений поблагодарили премьер-министра за увеличение финансирования и отметили, что это для них важнейшее решение.В вопросе увеличения финансирования религиозным организациям правительство Грузии руководствовалось несколькими важными аспектами – это количество прихожан, духовных лиц, зданий и помещений.Сумма в размере миллиона лари будет выделена из резервного фонда правительства Грузии. Эти денежные средства распределит между религиозными организациями Государственное агентство по религиозным вопросам.На сегодняшний день в Грузии проживает более 3,7 млн человек. Из них 83,4% исповедуют православие, ислам – 10,74%. Далее идут прихожане Армянской апостольской церкви – 2,94%, последователи католической церкви – 0,52%. "Свидетелей Иеговы" в стране 0,33%, езидов – 0,23%, иудеев – 0,04%.В графу "другие" попало 1,8% населения. Это те люди, которые или отказались дать ответ, или не указали свое вероисповедание, или же являются представителями небольших религиозных конфессий.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

религия , грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили