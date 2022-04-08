https://sputnik-georgia.ru/20220408/v-rayonakh-tbilisi-ogranichat-elektrosnabzhenie-265814806.html

В районах Тбилиси ограничат электроснабжение

В районах Тбилиси ограничат электроснабжение

Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена 08.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-08T08:31+0400

2022-04-08T08:31+0400

2022-04-08T08:31+0400

электроэнергия

грузия

новости

общество

тбилиси

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ТБИЛИСИ, 8 апр — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси в связи с проведением различных работ будет временно ограничена 8 апреля, говорится в сообщении энергораспределительной компании "Теласи".Надзаладевский районИз-за переключений в сети с 00:00 до 03:00 электроэнергия будет ограничена для населения Санзоны, проспекта Гурамишвили, а также улиц Ксани, Арбо, Хевисубани и Эрцо.В связи со срочными работами с 10:00 до 18:00 ограничения будут распространяться на верхнее население Чичико Бенделиани (частично), улиц Арбо, Ксани, Свери, Асурети, Лисашвили, Свири, Тодрия, Авиахимии, Самсона Пирцхалава, Санерги, Курсеби, Мачхаани, Церосани, Кишинева, Лубовский, Доменти, Жгенти, Ахтали, Мирзаани, Дарквети, Зекари, Санавардом, Лаитури, Гегути, Бугеули и Самгерети.Дидубийский районВ связи с неотложными работами с 10:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на жителей улицы Батуми.Вакийский районВ связи с неотложными работами с 11:00 до 18:00 ограничение будет распространяться на жителей улицы Шатберашвили (частично), а с 11:00 до 13:00 для населения Даба Цхнети (частично).Сабурталичнский районИз-за переключений в сети с 00:00 до 03:00 ограничения коснутся жителей Плато Нуцубидзе II микрорайон III, IV кварталы, III Плато IV микрорайонов (частично), а также улиц Интенсификации и Бесариона Жгенти.В связи с неотложными работами ограничения будут действовать с 10:00 до 18:00 для жителей проспекта Важа-Пшавела, проспекта Казбеги (частично), улицы Шартава и Ташкентской.В связи с неотложными работами с 11:00 до 13:00 ограничение распространится на население Плато Нуцубидзе IV микрорайона (частично).Исанский районВ связи с неотложными работами ограничение будет распространяться с 12:00 до 18:00 на население поселка Метромшени (частично), поселка Навтлуги, улиц Серги Джикия, Копцова, Месхети, Татишвили, Харабадзе и Букисцихе.Глданский районВ связи с неотложными работами в Глданском районе с 11:00 до 15:00 ограничение распространяется на население VI микрорайона Глданского массива и улицы Омара Хизанишвили.В Мтацминда и Крцанисском районах с 10:00 до 17:00 ограничение будет распространяться на население Даба Табахмела (частично).Компания приносит свои извинения за доставленные неудобства. После завершения работ подача электроэнергии абонентам будет восстановлена.

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электроэнергия, грузия, новости, общество, тбилиси